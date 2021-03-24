Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті

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Джерело:

телеграм Андрія Садового

У Львові та на Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тож, за рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 25 березня Львів потрапить у червону зону.

У Львові невпинно працюють над збільшенням кількості ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Проте кількість хворих продовжує зростати.

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Які обмеження ввели у Львові

Міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила ввести низку обмежень у Львові.

У місті з 25 березня заборонили роботу:

  • непродовольчих ринків;
  • закладів харчування, крім онлайн-замовлення та на виніс;
  • торгово-розважальних центрів;
  • розважальних закладів та нічних клубів;
  • усі масові заходи.

Що працюватиме:

  • аптеки;
  • зоомагазини;
  • квіткові та насінневі магазини;
  • магазини з продажу засобів зв’язку;
  • майстерні для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
  • салони краси, фітнес-центри, спортивні зали та басейни, проте лише за попереднім індивідуальним записом.

Школярі продовжуватимуть навчатись на дистанційному навчанні. Транспорт, своєю чергою, працюватиме у посиленому карантинному режимі.

Також мер Львова Андрій Садовий закликав усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

  • Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 96,4 тисячі людей. На жаль, 2528 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, проте понад 76,2 тисячі людей вилікувались.
  • У Львові з початку пандемії коронавірус виявили у понад 47,22 тисячі людей. Понад 37,5 тисячі хворих одужали, а померли 1174 людини.
  • Лабораторії 23 березня виявили коронавірус у 939 жителів Львівщини, серед яких 608 львів'ян.
  • Станом на 24 березня у стаціонарах львівських лікарень перебуває 841 пацієнт. У 739 хворих є коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 23 людини підключені до апаратів ШВЛ.


Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу