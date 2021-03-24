Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті

Джерело:телеграм Андрія Садового
У Львові та на Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус. Тож, за рішенням державної комісії ТЕБ та НС, з 25 березня Львів потрапить у червону зону.
У Львові невпинно працюють над збільшенням кількості ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Проте кількість хворих продовжує зростати.
Актуально Львівщина офіційно перейшла у червону зону: карантинні обмеження посилили
Міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила ввести низку обмежень у Львові.
У місті з 25 березня заборонили роботу:
Що працюватиме:
Школярі продовжуватимуть навчатись на дистанційному навчанні. Транспорт, своєю чергою, працюватиме у посиленому карантинному режимі.
Також мер Львова Андрій Садовий закликав усіх підприємців перевести своїх працівників на дистанційний режим роботи.
Ці рішення комісії з надзвичайних ситуацій діятимуть до виходу Львова з червоної зони
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу