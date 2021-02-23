Сьогодні його, а завтра — нас: Львів долучився до масовий акцій на підтримку Стерненка

Приморський суд Одеси 23 лютого засудив активіста Сергія Стерненка до 7,3 року та конфіскації половини майна за "викрадення" керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. Безліч українців, обурених таким рішенням суду, вийшли на акції підтримки активіста. Львів не став винятком.

Акція на підтримку Стерненка розпочалась у Львові близько 19:00. До Ратуші прийшли чимало львів'ян, зокрема правоохоронці.

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Як відбувається акція на підтримку Стерненка у Львові

На акцію на підтримку Стерненка львів'яни зібралися у самому центрі міста – на Площі Ринок. Близько 19:00 до Ратуші прийшли близько 300 людей, проте протягом години кількість мітингувальників зросла до 3 тисяч осіб. Майже усі присутні перебувають масках.

Люди тримають у руках плакати "Прийшла весна, не тих саджають", "Волю Стерненку", "Судилище" тощо. Львів'яни вигукують гасла "Волю Стерненку" та "Разом ми сила". У Львові, на відміну від Житомира, на акції поки не було сутичок та затримань. За інформацією 24 каналу, поліції на місці небагато. Правоохоронці поводяться стримано.

Заступник мера Львова Андрій Москаленко зазначив, що кожен, хто хоч раз зіштовхувався із судами, "точно мав дуже неоднозначні відчуття – відчуття ручної системи". Судова система, яка сьогодні є в Україні, за словами посадовця, не захищає тих, хто правий, знецінює права людини й "гірше того – вона людину, яка сама себе захищає, повністю нівелює".

Судова реформа має відбутися. Це про кожного з нас, це про нашу країну. На місці Стерненка завтра може бути будь-хто. Це не лише про його права – це про права кожного з нас. Ми не можемо мовчати, ми маємо сказати: Стерненку – волю!

– підсумував Москаленко.

Дивіться фото з акції підтримки Стерненка у Львові / Фото 24 канал

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Дивіться відео з акції підтримки Стерненка у Львові:

У Львові під Ратушею зібрались понад 300 людей – відео

Коротко про мітинги на підтримку Стерненка в інших містах

У Харкові на підтримку Стерненка зібрались близько сотні людей. Вони вийшли у центр міста з прапорами та плакатами "Вирок Стерненку – це вирок кожному з нас", "Волю Стерненку" тощо. Після короткого мітингу, активісти запалили фаєри й почали безперервно ходити пішохідними переходами.

За словами громадського діяча Романа Сініцина, у Житомирі на акції протесту вже відбулися затримання. Правоохоронці затримали людей, які під час акції протесту у центрі міста підпалили шини.

У Києві близько 20:00 в урядовому кварталі почали збиратися мітингувальники, а з ними й правоохоронці.

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Дивіться відео масових акцій на підтримку Стерненка:



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу