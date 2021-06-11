Гроші виплатять ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр". На 10 гектарах його земель облаштують продовження Голосківського цвинтаря.

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У Львові розширюють кладовища

Голова бюджетної комісії ЛМР Наталія Шелестак розповіла, що у Львові хочуть розширити кладовища. Площу Сихівського та Голосківського цвинтарів планують збільшити на 26 гектарів. Для цього потрібно зрізати дерева у лісі та заповідній зоні.

Голосківський цвинтар розширять на 10 гектарів. Землю держпідприємства "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр" місто не викуповуватиме. Проте Львів компенсує вартість вирубаних дерев – 15 мільйонів гривень.

Наразі ми погоджували 5 мільйонів гривень на виплату ДП. Загалом маємо виплатити 15 мільйонів. Також будуть потрібні кошти на облаштування цієї території. Адже ці 15 мільйонів – це лише компенсація ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр",

– зазначила Шелестак.

Своєю чергою, Сихівське кладовище планують розширити на землі природно-заповідного фонду, тож компенсації там немає. Скільки місту коштуватиме облаштування цих 26 гектарів цвинтарів, поки невідомо.

Зверніть увагу! У червні у Львові оголосять архітектурний конкурс на виготовлення проєкту крематорію. Його побудують на 2 гектарах Голосківського цвинтаря. Крематорій там почали зводити ще на початку 80-х років, однак згодом будівництво зупинили.