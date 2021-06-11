Львів компенсує 15 мільйонів гривень за зрізані дерева: у місті розширюють кладовища

У Львові планують збільшити площу Сихівського та Голосківського цвинтарів. Місто компенсує 15 мільйонів гривень за зрубані дерева.
Гроші виплатять ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр". На 10 гектарах його земель облаштують продовження Голосківського цвинтаря.
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У Львові розширюють кладовища
Голова бюджетної комісії ЛМР Наталія Шелестак розповіла, що у Львові хочуть розширити кладовища. Площу Сихівського та Голосківського цвинтарів планують збільшити на 26 гектарів. Для цього потрібно зрізати дерева у лісі та заповідній зоні.
Голосківський цвинтар розширять на 10 гектарів. Землю держпідприємства "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр" місто не викуповуватиме. Проте Львів компенсує вартість вирубаних дерев – 15 мільйонів гривень.
Наразі ми погоджували 5 мільйонів гривень на виплату ДП. Загалом маємо виплатити 15 мільйонів. Також будуть потрібні кошти на облаштування цієї території. Адже ці 15 мільйонів – це лише компенсація ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр",
– зазначила Шелестак.
Своєю чергою, Сихівське кладовище планують розширити на землі природно-заповідного фонду, тож компенсації там немає. Скільки місту коштуватиме облаштування цих 26 гектарів цвинтарів, поки невідомо.Зверніть увагу! У червні у Львові оголосять архітектурний конкурс на виготовлення проєкту крематорію. Його побудують на 2 гектарах Голосківського цвинтаря. Крематорій там почали зводити ще на початку 80-х років, однак згодом будівництво зупинили.