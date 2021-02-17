Не можемо бути байдужими: Львів надасть 100 ліжок для хворих на COVID–19 з Івано-Франківська
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що медзаклади міста готові прийняти 100 хворих на коронавірус з Івано-Франківська. Наразі у львівських лікарнях є 1300 ліжок, з яких зайнятими є лише 217.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
За словами Садового, Львів не може бути байдужим до критичної ситуації з ліжками для хворих на коронавірус, яка виникла в Івано-Франківську. Тому 17 лютого відбулась нарада з головними лікарями медзакладів Львова, на якій обговорили, як можна допомогти іванофранківчанам.
Актуально Ситуація в Івано-Франківську погіршується: область знову лідирує за новими випадками COVID-19
Львів надасть 100 ліжок для іванофранківчан
Садовий вже повідомив мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа та головного санлікаря Віктора Ляшка про те, що Львів готовий надати 100 ліжок для хворих на коронавірус іванофранківчан.
Ми готові прийняти до себе 100 пацієнтів з сусідньої області. Щойно повідомив про це міського голову Руслана Марцінківа та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, які в цей час проводять засідання комісії з надзвичайних ситуацій,
– зазначив міський голова.
Садовий додав, що загалом у Львові є 1300 ліжок, з яких 217 – зайняті хворими на коронавірус. Мер розповів, що поки неможливо спрогнозувати, скільки хворих на COVID–19 буде у Львові. Тому, порадившись з львівськими лікарями, вирішив надати хворим з Івано-Франківська 100 ліжок.
"Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих. Є ще питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська. Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації. У такі моменти міста України, як ніколи, мають бути єдиними й підставляти плече один одному", – підсумував мер.
Читайте також Коронавірус у Львові та області: яка ситуація в лікарнях і скільки нових хворих
Коротко про ситуацію з коронавірусом в Івано-Франківську
- В Івано-Франківській області наразі один з найбільших рівнів захворюваності на коронавірус. Також у медзакладах дуже високий рівень зайнятості ліжок – у середньому 73%.
- В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні, яка приймає хворих на коронавірус, зайняті усі ліжкомісця. Пацієнти змушені лежати у коридорах, їдальнях та кабінетах лікарів. Медперсонал розгортає додаткові ліжкомісця у міському перинатальному центрі.
- У міській клінічній лікарні №1, яка також приймає хворих на коронавірус, зайнято вже 80% ліжок.
- У міській клінічній дитячій лікарні лікуються 83 пацієнти, з яких троє перебувають у реанімації.
- У багатьох населених пунктах області заповненість ліжкомісць становить понад 90%.
- Головний санлікар Віктор Ляшко вирушив на Івано-Франківщину через надзвичайно високий рівень поширення коронавірусу в регіоні.
- Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що у місті змушені залучати додатковий медичний персонал. Також готові відкрити ще 2 лікарні.
Поділитися новиною