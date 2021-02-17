Мер Львова Андрій Садовий розповів, що медзаклади міста готові прийняти 100 хворих на коронавірус з Івано-Франківська. Наразі у львівських лікарнях є 1300 ліжок, з яких зайнятими є лише 217.

За словами Садового, Львів не може бути байдужим до критичної ситуації з ліжками для хворих на коронавірус, яка виникла в Івано-Франківську. Тому 17 лютого відбулась нарада з головними лікарями медзакладів Львова, на якій обговорили, як можна допомогти іванофранківчанам.

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Львів надасть 100 ліжок для іванофранківчан

Садовий вже повідомив мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа та головного санлікаря Віктора Ляшка про те, що Львів готовий надати 100 ліжок для хворих на коронавірус іванофранківчан.

Ми готові прийняти до себе 100 пацієнтів з сусідньої області. Щойно повідомив про це міського голову Руслана Марцінківа та головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, які в цей час проводять засідання комісії з надзвичайних ситуацій,

– зазначив міський голова.

Садовий додав, що загалом у Львові є 1300 ліжок, з яких 217 – зайняті хворими на коронавірус. Мер розповів, що поки неможливо спрогнозувати, скільки хворих на COVID–19 буде у Львові. Тому, порадившись з львівськими лікарями, вирішив надати хворим з Івано-Франківська 100 ліжок.

"Це той додатковий резерв, який можемо надати без ризику для львівських хворих. Є ще питання транспортування пацієнтів з Івано-Франківська. Але думаю, спільно знайдемо рішення для цієї ситуації. У такі моменти міста України, як ніколи, мають бути єдиними й підставляти плече один одному", – підсумував мер.

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