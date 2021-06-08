Ключові події відбуватимуться на території Архикатедрального Собору святого Юра УГКЦ, храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, Митрополичої Базиліки Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ та на інших локаціях міста. Усіх вірян запрошують відвідати святкування.

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Львів святкуватиме 20-річчя візиту Папи Івана Павла II

У Львові 19 – 27 червня відзначатимуть 20-річчя візиту Папи Івана Павла II. У міських церквах відбуватимуться різні тематичні заходи. Зокрема, у Соборі святого Юра вірянам вділять повний відпуст з благословення Папи Франциска. А 23 червня львів'яни зможуть долучитися до особливого моління на вервиці, яка колись належала Папі Іванові Павлові II.

Окрім цього, з 21 до 27 червня відбуватиметься зачитування енциклік Понтифіка. Львів'ян закликають популяризувати пам'ятну дату у соцмережах, тож задля цього розробили спеціальний хештег #ПапаЛьвів20. А 21 червня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці виставлять до почитання ікону та мощі святого Папи Івана Павла II.

Заходи, які відбуватимуться, говорять самі за себе – ми хочемо показати світові, що у нас був вселенський архиєрей Папа Іван Павло II. І оскільки це все відбуватиметься в контексті свята П'ятидесятниці, ми відчуватимемо всю присутню церкву,

– зазначив капелан ЛМР отець Павло Дроздяк.

Програма заходів

19 червня о 11:00 – велопробіг за маршрутом візиту святого Івана Павла II до Львова. Маршрут: Іподром – Собор Святого Юра – УКУ – Семінарія Святого Духа – Храм Різдва Пресвятої Богородиці – місце загибелі отця Андрія Іщака;

о 11:00 – велопробіг за маршрутом візиту святого Івана Павла II до Львова. Маршрут: Іподром – Собор Святого Юра – УКУ – Семінарія Святого Духа – Храм Різдва Пресвятої Богородиці – місце загибелі отця Андрія Іщака; 20 червня о 19:00 – духовно-мистецький вечір в Архикатедральному Соборі святого Юра за участю капели "Трембіта";

о 19:00 – духовно-мистецький вечір в Архикатедральному Соборі святого Юра за участю капели "Трембіта"; 21 червня о 8:00 – виставлення до почитання Ікони та мощей святого Івана Павла II у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 8:00 – виставлення до почитання Ікони та мощей святого Івана Павла II у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 21 червня об 11:00 – відкриття фотовиставки "Папа і Сихів" на честь Івана Павла II на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

об 11:00 – відкриття фотовиставки "Папа і Сихів" на честь Івана Павла II на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 21 – 27 червня на Святих Літургіях о 18:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра відбуватиметься зачитування енциклік святого Івана Павла II;

на Святих Літургіях о 18:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра відбуватиметься зачитування енциклік святого Івана Павла II; 22 червня о 14:00 – лекторій на тему "Святий Іван Павло II і його служіння" у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 14:00 – лекторій на тему "Святий Іван Павло II і його служіння" у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 22 червня о 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №1;

о 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №1; 22 червня – показ фільму "Кароль. Людина, яка стала Папою Римським" на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

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23 червня – моління на вервиці святого Івана Павла II в Архикатедральному Соборі святого Юра, яке очолить отець Павло Дроздяк.

– моління на вервиці святого Івана Павла II в Архикатедральному Соборі святого Юра, яке очолить отець Павло Дроздяк. 23 червня о 14:00 – лекторій на тему "Значення візиту Папи Римського в Україну" в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 14:00 – лекторій на тему "Значення візиту Папи Римського в Україну" в храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 23 червня 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №2;

18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №2; 23 червня – показ фільму "Папа, який залишився людиною" на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

– показ фільму "Папа, який залишився людиною" на фасаді храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 24 червня 9:30 – проведення урочистої академії до 20-ліття візиту святого Папи Івана Павла II в Україну у великій сесійній залі Львівської міської ради;

9:30 – проведення урочистої академії до 20-ліття візиту святого Папи Івана Павла II в Україну у великій сесійній залі Львівської міської ради; 24 червня о 15:30 – урочисте найменування проспекту Святого Івана Павла II;

о 15:30 – урочисте найменування проспекту Святого Івана Павла II; 24 червня о 14:00 – лекторій на тему "Блаженний Григорій Лакота та інші Новомученики УГКЦ" у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 14:00 – лекторій на тему "Блаженний Григорій Лакота та інші Новомученики УГКЦ" у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 24 червня о 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №3;

о 18:00 – реколекції у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, наука №3; 24 червня о 19:00 – молебень перед мощами Блаженного Григорія Лакоти у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 19:00 – молебень перед мощами Блаженного Григорія Лакоти у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 24 червня о 19:30 – флешмоб "Папа – Львів – Сихів – Молодь" на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 19:30 – флешмоб "Папа – Львів – Сихів – Молодь" на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 24 – 28 червня – діяльність "мобільного музею" з особистими речами святого Івана Павла II (Маршрут за місцями, де був святий Папа Іван Павло II);

– діяльність "мобільного музею" з особистими речами святого Івана Павла II (Маршрут за місцями, де був святий Папа Іван Павло II); 24 червня о 21:00 – вистава Львівського академічного духовного театру "Воскресіння" на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 21:00 – вистава Львівського академічного духовного театру "Воскресіння" на площі біля храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 25 червня о 14:00 – лекторій на тему: "Свідчення організаторів подій візиту Папи Римського" у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 14:00 – лекторій на тему: "Свідчення організаторів подій візиту Папи Римського" у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 25 червня о 18:00 – молодіжні чування у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 18:00 – молодіжні чування у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 25 червня о 19:00 – Хресна Хода в парку святого Івана Павла II;

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25 червня – висадження рідкісних дерев на місцях, де був святий Папа Римський Іван Павло II;

– висадження рідкісних дерев на місцях, де був святий Папа Римський Іван Павло II; 25 червня о 19:30 – святковий концерт в Митрополичій базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ;

о 19:30 – святковий концерт в Митрополичій базиліці Внебовзяття Пресвятої Діви Марії РКЦ; 26 червня о 10:00 – театральна вистава "Папа у Львові" (Театр "Еммануїл") на площі біля храму святого Івана Павла II РКЦ;

о 10:00 – театральна вистава "Папа у Львові" (Театр "Еммануїл") на площі біля храму святого Івана Павла II РКЦ; 26 червня о 11:00 – святкова Меса в храмі святого Івана Павла II РКЦ та освячення пам’ятника святому Івану Павлу II;

о 11:00 – святкова Меса в храмі святого Івана Павла II РКЦ та освячення пам’ятника святому Івану Павлу II; 26 червня о 19:00 – архиєрейська Вечірня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, очолить Митрополит Львівський Ігор;

о 19:00 – архиєрейська Вечірня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, очолить Митрополит Львівський Ігор; 26 червня о 20:00 – зустріч молоді з Митрополитом Львівським Ігорем та вервиця навколо храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ із записами молитви святого Івана Павла II;

о 20:00 – зустріч молоді з Митрополитом Львівським Ігорем та вервиця навколо храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ із записами молитви святого Івана Павла II; 27 червня о 9:00 – молодіжна програма на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ;

о 9:00 – молодіжна програма на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ; 27 червня о 11:00 – святкова Архиєрейська Літургія на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, богослужіння очолить Блаженніший Святослав;

о 11:00 – святкова Архиєрейська Літургія на площі перед храмом Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, богослужіння очолить Блаженніший Святослав; 27 червня о 19:00 – духовно-мистецький вечір в Архікатедральному Соборі святого Юра за участі капели "Трембіта";

о 19:00 – духовно-мистецький вечір в Архікатедральному Соборі святого Юра за участі капели "Трембіта"; 27 червня 20:00 – святковий вечір духовної музики (псалми у папському гаю) у виконанні симфонічного оркестру "Віртуози Львова" в парку святого Івана Павла II.

Цікаво! Святий Папа Іван Павло II приїздив в Україну у 2001 році. Він гостював у Львові та Києві упродовж 23 – 27 червня. Під час перебування Папи Римського у Львові в різних заходах взяли участь понад 2 мільйони вірян. Понтифік відслужив тут 4 служби. Під час візиту він виголосив 11 проповідей і промов українською мовою.