Львів очікує отримати партію вакцини Pfizer вже у травні, – Садовий

Міський голова Андрій Садовий розповів, що у травні Львів, як і вся Україна, очікує отримати першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. У місті вже є кілька бригад, які пройшли навчання щодо роботи з цією вакциною.

У місті продовжують готувати бригади, які працюватимуть з вакциною Pfizer. Також у Львові планують збільшити кількість бригад, які робитимуть щеплення вакциною AstraZeneca.

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Вакцини Pfizer очікують отримати у травні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що Україна підписала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer, за яким отримає 10 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. За словами Садового, Львів вже готовий отримати першу партію цієї вакцини, адже у місті є вся необхідна інфраструктура.

Це, звичайно, компетенція державних підрозділів, відповідного державного складу, що є на території Львівської області. Як ви, напевно, чули зі слів міністра, орієнтовно у травні можливо перші вакцини Pfizer поступлять до Львова, в Україну,

– зазначив Садовий.

Мер додав, що у місті вже підготували достатню кількість бригад, які робитимуть щеплення вакциною Pfizer. У Львові також є багато бригад, які працюють з вакциною AstraZeneca. Проте їхню кількість планують збільшити.

"Маємо оптимізм, що найближчим часом ми побачимо в Україні хоча б реальних понад 10 мільйонів вакцин. Думаю, велика частина з них буде для мешканців Львова та області", – підсумував Садовий.

Скільки людей у Львові вже отримали щеплення

Вакцина Pfizer вимагає зберігання при температурі від -80 до -60 градусів. Транспортування цієї вакцини здійснюється в спеціальних морозильних боксах.

Перше щеплення від коронавірусу у Львові вакциною AstraZeneca вже отримали понад 10,4 тисячі людей:

2007 медпрацівників міських лікарень, 3283 – обласних та 3142 – приватних;

140 громадських діячів;

1315 людей поважного віку (старших 65 років);

293 військовослужбовці;

44 представники сфери освіти;

223 соціальні працівники;

1 маломобільна людина й 1 людина, що доглядає за нею.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу