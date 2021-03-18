У Львові планують запровадити систему електронного квитка до січня 2022 року. Для її реалізації закупили обладнання від чеської компанії "Мікроелектроніка". Сьогодні, 18 березня, місцева влада отримала першу партію – 30 валідаторів.

У міській раді сподіваються, що до кінця 2021 року встановлять автоматизовану систему оплату проїзду в усіх транспортних засобах міста.

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Коли запрацюють валідатори

Перші 30 систем електронного квитка планують встановити в громадському транспорті вже наступного тижня. Для цього до Львова приїдуть представники компанії "Мікроелектроніка". Вони мають встановити та протестувати валідатори.

Встановлюємо їх на різних типах транспорту, які курсують на території всієї об'єднаної громади. На цьому етапі львів'яни не зможуть ними користуватись, моделі працюватимуть лише у тестовому режимі. Це перевірка, яка необхідна перед замовленням механізму для всієї транспортної мережі,

– пояснив мер Львова Андрій Садовий.

Він додав, що після завершення тестування місто отримає промислову партію, поставка та монтаж якої розпочнеться у травні – червні 2021 року.

Для її встановлення планують залучити всі ресурси, які є. Мета такого пришвидшення – протестувати нову систему та перейти на е-квиток у січні 2022 року.

Що таке валідатори Це пристрої для зчитування електронного квитка, які дозволяють безконтактно оплачувати проїзд. Їх мають встановити на всіх входах і виходах транспортних засобів. Система має спростити момент оплати поїздки в автобусі, трамваї чи тролейбусі. Е-квиток дозволить безкоштовно пересісти в інший транспортний засіб в межах 40 хвилин. Також через валідатори можна буде сплатити проїзд за допомогою банківських карт, QR-кодів квитків, мобільного додатку чи одноразових паперових квитків.

Плани на 2021 рік щодо е-квитка у Львові

Після запуску Центру обслуговування пасажирів, у міській раді вже у березні 2021 року планують запровадити перші пільгові транспортні картки – ЛеоКарти.

Впродовж наступних кількох місяців тестуватимуть та налаштовуватимуть програмне забезпечення нових валідаторів. До кінця року планують встановити автоматизовану систему оплату проїзду до кінця поточного року.

У січні 2022 року мають ввести систему в експлуатацію.

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