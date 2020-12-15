Цьогоріч традиційна передача Вифлеємського вогню миру не відбувалась у Австрії. Тому львівські пластуни перейняли вогонь від скаутів-харцегів на українсько-польському митному переході Рава-Руська – Гребенне.

Уже багато років поспіль львівські пластуни беруть участь у передачі Вифлеємського вогню миру. Проте цьогоріч церемонія відбувалась не так, як зазвичай, через пандемію коронавірусу. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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До церемонії передачі Вифлеємського вогню миру долучився мер Львова

На церемонії передачі Вифлеємського вогню миру працівникам Львівської мерії долучився мер міста Андрій Садовий. Проте він був присутній лише онлайн, зважаючи на своє захворювання. Міський голова подякував пластунам за збереження цієї чарівної традиції та запропонував їм проводити свої заходи в оновленому приміщенні мерії.

Я б дуже хотів, щоб усі пластуни України та світу побачили цю прекрасну залу Львівської міської ради, і це наша пропозиція для пластунів – якщо вам треба проводити якісь ваші збори, то можете використовувати цю велику сесійну залу. Бажаю усім добра і багато здоров'я,

— зазначив Садовий.

Дивіться фото передачі Вифлеємського вогню миру у Львівській мрії / Фото Романа Балука

Що таке Вифлеємський вогонь миру Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні з 1999 року вогонь, що символізує мир, любов та добро, поширюють пластуни. Щороку вони передають Вифлеємським вогонь миру громадам міст, лікарням, школам, сиротинцям та держустановам по всій Україні.

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Як цьогоріч передавали Вифлеємський вогонь миру

Львівські пластуни вже багато років поспіль беруть участь у передачі Вифлеємського вогню миру. Попри пандемію коронавірусу цей рік не став винятком. Проте протиепідемічні обмеження внесли свої корективи – цьогоріч пластуни не поїхали на офіційну церемонію передачі вогню миру в Австрію, як зазвичай.

Натомість представники Львівського осередку Національної скаутської організації "Пласт" 14 грудня перейняли Вифлеємський вогонь миру від польських скаутів українсько-польському митному переході Рава-Руська – Гребенне, дотримуючись усіх карантинних обмежень.

Відтак, 15 грудня у великій залі мерії пластуни передали Вифлеємський вогонь миру заступникам міського голови Львова. Й відсьогодні вогонь продовжить свій шлях – пластуни передадуть його в усі школи, лікарні, церкви, військові частини, держустанови й дитячі притулки.

Від сьогодні й до Різдва ми будемо нести цей вогонь в кожну школу, церкву, лікарню, військову частину. Ми хочемо нагадати про те наскільки важливо робити добро, наскільки це просто і приємно, а свічка із Вифлеємським вогнем це дуже гарно символізує,

– розповіла керівниця осередку Пласту у Львові Анастасія Слюсаренко

Зверніть увагу! Вже 6 років поспіль пластуни передають Вифлеємський вогонь миру та різдвяні подарунки українським захисникам у зону бойових дій на Сході України, щоб наші захисники могли відчути родинне тепло, перебуваючи далеко від своїх домівок і рідних.