У Львові немає одного великого підприємства, яке дає усім роботу. Натомість у місті функціонує безліч малих та середніх бізнесів. Саме тому вкрай важливо надати їм підтримку в час пандемії коронавірусу.

Засідання виконкому Львівської міськради відбулось 6 листопада. Там мер міста Андрій Садовий наголосив на важливості розширення програм щодо підтримки малого та середнього бізнесів міста у час пандемії. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому Садовий хоче підтримати малий та середній бізнеси

За словами Садового ті повідомлення, які лунають з боку держави, викликають паніку в дрібних та середніх підприємців. Тому міський голова запропонував створити план заходів для підтримки малого та середнього бізнесів.

Я б дуже просив спільно продумати ряд заходів стосовно переосмислення цієї програми підтримки бізнесу, яка діє у місті. Можливо, певні речі треба додати та доопрацювати, щоб ми захистили наш малий та середній бізнес. Львів має свою силу в тому, що в нас немає одного великого підприємства, яке може закритись і залишити всіх без роботи — у нас є сотні й сотні малих підприємств,

– заявив Садовий.

Міський голова додав, що пакет підтримки та допомоги бізнесів у часи пандемії вкрай необхідно розглянути. Садовий доручив відповідним структурним підрозділам ЛМР подати пропозиції щодо заходів підтримки підприємців Львова. Це необхідно для того, щоб оперативно оновити програму допомоги бізнесу в місті.

Зверніть увагу! Львів наразі перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Проте у 4 районах Львівської області 6 листопада держкомісія ТЕБ і НС встановила червону зону.