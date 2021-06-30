Насолоджуватися неймовірними пейзажами можна було у різних районах міста та у ближніх селах. Фото вражають – і вони без жодних фільтрів.
До теми Дерева впали на школи, пошкоджені історичні будівлі, – Садовий про наслідки негоди у Львові
Спочатку через охолодження повітря внаслідок зливи у небі утворилися перисті хмари на помаранчевому та персиковому тлі. Ближче до заходу сонця небо набуло рожевуватих та ніжно-фіолетових відтінків.
Львівське небо після грози / Фото 24 каналу (Богдана Гілей, Соломія Верещак, Вероніка Климська, Жанна Клименко, Ірина Юрковська)
Мальовниче небо у центрі Львова: відео 24 каналу (Жанна Клименко)
Негода у Львові: що варто знати
- 30 червня містом вдруге за тиждень пронеслася сильна гроза. Шквальний вітер "розгулявся" до 19 – 24 метрів за секунду й буквально зносив все на своєму шляху.
- Подекуди випав град. Через рясні опади та вітер у місті з корінням повиривало дерева на авто. Багато квартир залишилися без світла, рух транспорту був паралізований.
- За словами міського голови Андрія Садового, постраждали історичні будівлі. Крім цього, на кілька шкіл та закладів культури впали дерева.