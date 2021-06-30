Насолоджуватися неймовірними пейзажами можна було у різних районах міста та у ближніх селах. Фото вражають – і вони без жодних фільтрів.

До теми Дерева впали на школи, пошкоджені історичні будівлі, – Садовий про наслідки негоди у Львові

Спочатку через охолодження повітря внаслідок зливи у небі утворилися перисті хмари на помаранчевому та персиковому тлі. Ближче до заходу сонця небо набуло рожевуватих та ніжно-фіолетових відтінків.

Львівське небо після грози / Фото 24 каналу (Богдана Гілей, Соломія Верещак, Вероніка Климська, Жанна Клименко, Ірина Юрковська)



Мальовниче небо у центрі Львова: відео 24 каналу (Жанна Клименко)

Негода у Львові: що варто знати

30 червня містом вдруге за тиждень пронеслася сильна гроза. Шквальний вітер "розгулявся" до 19 – 24 метрів за секунду й буквально зносив все на своєму шляху.

Подекуди випав град. Через рясні опади та вітер у місті з корінням повиривало дерева на авто. Багато квартир залишилися без світла, рух транспорту був паралізований.

За словами міського голови Андрія Садового, постраждали історичні будівлі. Крім цього, на кілька шкіл та закладів культури впали дерева.

Зверніть увагу! Вперше за літо у 2021 році сильна гроза накрила місто 25 червня. Тоді у місті почався "апокаліпсис". Хмари затягнули усе небо, надворі стало темно, як вночі.