Затишок після бурі: Львів огорнуло неймовірно красиве небо – захопливі фото

30 червня 2021 , 23:20
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Джерело:

24 канал

У Львові 30 червня знову вирувала негода. Після потужної грози місцевих мешканців зачарувало небо персикового та ніжно-фіолетового кольорів.

Насолоджуватися неймовірними пейзажами можна було у різних районах міста та у ближніх селах. Фото вражають – і вони без жодних фільтрів.

До теми Дерева впали на школи, пошкоджені історичні будівлі, – Садовий про наслідки негоди у Львові

Спочатку через охолодження повітря внаслідок зливи у небі утворилися перисті хмари на помаранчевому та персиковому тлі. Ближче до заходу сонця небо набуло рожевуватих та ніжно-фіолетових відтінків.

Львівське небо після грози / Фото 24 каналу (Богдана Гілей, Соломія Верещак, Вероніка Климська, Жанна Клименко, Ірина Юрковська)


Мальовниче небо у центрі Львова: відео 24 каналу (Жанна Клименко)

Негода у Львові: що варто знати

  • 30 червня містом вдруге за тиждень пронеслася сильна гроза. Шквальний вітер "розгулявся" до 19 – 24 метрів за секунду й буквально зносив все на своєму шляху.
  • Подекуди випав град. Через рясні опади та вітер у місті з корінням повиривало дерева на авто. Багато квартир залишилися без світла, рух транспорту був паралізований.
  • За словами міського голови Андрія Садового, постраждали історичні будівлі. Крім цього, на кілька шкіл та закладів культури впали дерева.
Зверніть увагу! Вперше за літо у 2021 році сильна гроза накрила місто 25 червня. Тоді у місті почався "апокаліпсис". Хмари затягнули усе небо, надворі стало темно, як вночі.
Автор: Ірина Буртик