Погода в регіоні формується під впливом атмосферних фронтів від циклону над Румунією. Повідомляють про 1 рівень небезпеки, жовтий.

До теми Прогноз погоди на 18 травня: вся Україна – у полоні дощів та гроз

Прогноз погоди на Львівщині: деталі

  • Вдень буде хмарно з проясненнями, ймовірні короткочасні зливи.
  • Але подекуди очікуються значні опади, грози, місцями град.
  • Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
  • Шквали сягатимуть до 24 метрів на секунду.
  • Температура вдень підніметься до 13 – 18 градусів тепла.
  • Атмосферний тиск в день трохи підвищиться, а ввечері – спаде.
  • Відносна вологість істотно не зміниться.