Грози, град та шквальний вітер: на Львівщині вируватиме негода

У центрі з надзвичайних ситуацій попереджають про погіршення погодних умов 18 травня. За прогнозами синоптиків, Львівщину накриють зливи з грозами, град та шквальний вітер.
Погода в регіоні формується під впливом атмосферних фронтів від циклону над Румунією. Повідомляють про 1 рівень небезпеки, жовтий.
До теми Прогноз погоди на 18 травня: вся Україна – у полоні дощів та гроз
Прогноз погоди на Львівщині: деталі
- Вдень буде хмарно з проясненнями, ймовірні короткочасні зливи.
- Але подекуди очікуються значні опади, грози, місцями град.
- Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
- Шквали сягатимуть до 24 метрів на секунду.
- Температура вдень підніметься до 13 – 18 градусів тепла.
- Атмосферний тиск в день трохи підвищиться, а ввечері – спаде.
- Відносна вологість істотно не зміниться.