Заслужена перемога: Львів посів 2 місце у рейтингу прозорості та підзвітності міст

Джерело:Львівська міськрада
Онлайн-нагородження лідерів Рейтингу прозорості та підзвітності міст – 2020 від Transparency International Ukraine відбулось 31 березня. Львів посів 2 місце, а першим став Маріуполь.
Transparency International Ukraine – це акредитований представник глобального руху Transparency International, що розробляє зміни для зниження рівня корупції. Нагородження відбулось в межах проєкту, який фінансує Євросоюз.
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До онлайн-нагородження переможців Рейтингу прозорості та підзвітності міст-2020 долучився міський голова Львова Андрій Садовий.
Я розумію, що бути у фіналі – це дуже добре, і я переконаний, що кожне місто України цього прагне. Ми використовуємо кошти платників податків, і вони вимагають від нас максимальної прозорості й максимальної якості,
– зазначив мер.
Садовий подякував усім, хто долучився до рішення віддати Львову 2 місце та побажав нових перемог.
Львів посів 2 місце у Рейтингу прозорості та підзвітності міст / Фото ЛМР
Нагороду Львову вручав голова правління ГО "Центр громадського моніторингу та досліджень" Мирослав Сімка.
"Надзвичайно приємно нагородити місто Львів за пророблену роботу в частині прозорості та підзвітності у 2020 році. Львовом багато було зроблено в частині землекористування та використання системи ProZorro. Продажі", – зазначив Сімка.
Також він додав, що Львів виборов 2 місце абсолютно заслужено. Адже попри складну ситуацію з коронавірусом, місто продовжує прогресувати, тож, ймовірно, Львів невдовзі стане лідером у прозорості та підзвітності.
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Перше місце у рейтингу посів Маріуполь / Фото ЛМР