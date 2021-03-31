Заслужена перемога: Львів посів 2 місце у рейтингу прозорості та підзвітності міст

Онлайн-нагородження лідерів Рейтингу прозорості та підзвітності міст – 2020 від Transparency International Ukraine відбулось 31 березня. Львів посів 2 місце, а першим став Маріуполь.

Transparency International Ukraine – це акредитований представник глобального руху Transparency International, що розробляє зміни для зниження рівня корупції. Нагородження відбулось в межах проєкту, який фінансує Євросоюз.

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Львів посів 2 місце у Рейтингу прозорості та підзвітності міст – 2020

До онлайн-нагородження переможців Рейтингу прозорості та підзвітності міст-2020 долучився міський голова Львова Андрій Садовий.

Я розумію, що бути у фіналі – це дуже добре, і я переконаний, що кожне місто України цього прагне. Ми використовуємо кошти платників податків, і вони вимагають від нас максимальної прозорості й максимальної якості,

– зазначив мер.

Садовий подякував усім, хто долучився до рішення віддати Львову 2 місце та побажав нових перемог.



Львів посів 2 місце у Рейтингу прозорості та підзвітності міст / Фото ЛМР

Нагороду Львову вручав голова правління ГО "Центр громадського моніторингу та досліджень" Мирослав Сімка.

"Надзвичайно приємно нагородити місто Львів за пророблену роботу в частині прозорості та підзвітності у 2020 році. Львовом багато було зроблено в частині землекористування та використання системи ProZorro. Продажі", – зазначив Сімка.

Також він додав, що Львів виборов 2 місце абсолютно заслужено. Адже попри складну ситуацію з коронавірусом, місто продовжує прогресувати, тож, ймовірно, Львів невдовзі стане лідером у прозорості та підзвітності.

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Коротко про Transparency International Ukraine

Transparency International Ukraine – це акредитований представник глобального руху Transparency International, який розробляє та впроваджує зміни для зниження рівня корупції.

Організація адмініструвала та передала Україні системи ProZorro, ProZorro. Продажі, eHealth та E-Data.

Їхній інноваційно-експертний центр впровадив Рейтинг прозорості міст.

Також центр розбудовує спільноту DOZORRO для контролю за публічними закупівлями.

Transparency International Ukraine оцінює прозорість діяльності міських рад 100 найбільших міст України 4 рік поспіль.

У 2021 році команда програми "Transparent cities/Прозорі міста" оцінила також підзвітність 50 українських міст.

Нагородження відбулось у межах проєкту, який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу.



Перше місце у рейтингу посів Маріуполь / Фото ЛМР