Польський виробник переробив курятину на м'ясо механічного обвалювання. У ній виявили сальмонелу роду Salmonella Enteritidis.

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У Львів привезли польську курятину, заражену сальмонелою

У курятині, яку експортували з Польщі в Україну, виявили Salmonella Enteritidis. Виробник Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna переробив її на м'ясо механічного обвалювання. Курятину надіслали у Львів у ТОВ "Фішзахід". Про це мовиться в повідомленні, яке отримали завдяки системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF).

Відповідно до українського законодавства, якщо харчові продукти, які ввезли в Україну, є небезпечними, то їх негайно потрібно вилучити з обігу. Якщо вони могли потенційно потрапити до споживачів, то підприємству слід повідомити про причини їхнього вилучення.

У разі потреби він відкликає харчові продукти, якщо застосування інших заходів є недостатнім для досягнення прийнятного рівня захисту здоров'я споживачів,

– розповіли у Держпродспоживслужбі.

Про вжиті заходи щодо долі зараженої курятини виробник протягом 2 днів повинен повідомити Головне управління Держпродспоживслужби.