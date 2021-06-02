У Львів привезли заражену сальмонелою польську курятину

З Польщі у Львів привезли заражену сальмонелою курятину. Наразі фахівці намагаються знайти та вилучити з обігу весь небезпечний товар.
Польський виробник переробив курятину на м'ясо механічного обвалювання. У ній виявили сальмонелу роду Salmonella Enteritidis.
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У Львів привезли польську курятину, заражену сальмонелою
У курятині, яку експортували з Польщі в Україну, виявили Salmonella Enteritidis. Виробник Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna переробив її на м'ясо механічного обвалювання. Курятину надіслали у Львів у ТОВ "Фішзахід". Про це мовиться в повідомленні, яке отримали завдяки системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF).
Відповідно до українського законодавства, якщо харчові продукти, які ввезли в Україну, є небезпечними, то їх негайно потрібно вилучити з обігу. Якщо вони могли потенційно потрапити до споживачів, то підприємству слід повідомити про причини їхнього вилучення.
У разі потреби він відкликає харчові продукти, якщо застосування інших заходів є недостатнім для досягнення прийнятного рівня захисту здоров'я споживачів,
– розповіли у Держпродспоживслужбі.
Про вжиті заходи щодо долі зараженої курятини виробник протягом 2 днів повинен повідомити Головне управління Держпродспоживслужби.
Що таке сальмонелаСальмонела (Salmonella) – це рід грам-негативних бактерій, які спричиняють у людей та тварин черевний тиф, паратифи та сальмонельози. Сальмонельоз вражає травну систему. Хвороба супроводжується розвитком діареї, інтоксикацією та зневодненням організму, а іноді – сепсисом та гнояками у внутрішніх органах.