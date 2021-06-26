Раніше мешканці мусульманських країн найчастіше обирали відпочинок в Туреччині. Однак поява авіарейсів до Ер-Ріяда та спрощення візового режиму для громадян Саудівської Аравії сприяли тому, щоб у Львові суттєво побільшало мандрівників з цієї країни.

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Маршрут Київ – Львів – Буковель є найбільш популярним серед арабських туристів.

Переваги відпочинку в Україні

Гостей зі Сходу приваблюють гори та старовинна архітектура.

Насамперед мені сподобалося у центрі. Тут дуже красиво. Я побував у музеї, побачив старовинні будівлі. Усе дуже гарне і мені сподобалося,

– розповів турист із Саудівської Аравії Маас.

Ще одна перевага для відпочинку саме в Україні – відносно невисокі ціни.

"Порівнюючи з моєю країною, ми щодня витрачаємо майже таку ж суму грошей. Якщо я порівняю Україну з іншими арабськими країнами, я думаю, що тут ціни дуже-дуже прийнятні", – зазначив турист Осман.



Арабських туристів в Україні побільшало / Фото lviv1256

Відкриття регулярних рейсів

Уже кілька тижнів між Україною та Саудівською Аравією літають чартери. З липня арабський лоукостер Flynas відкриває регулярні рейси.

Ми маємо багато запитів на туристичному ринку щодо України. Наші авіалінії розпочинають прямі рейси до Києва, Одеси та Львова,

– повідомив представник арабської компанії Башир Арноус.

"Це красива країна, гарна природа і доступна кожному, а ще – немає особливих візових вимог" – зауважив Арноус.

Готелі Львова переформатовуються для арабів

Львівські готелі трохи переформатовуються під потреби гостей з ісламських країн. Готельєри розповіли, що до них приїжджають як організовані групи, так і самостійні мандрівники – молоді подружні пари та сім'ї з дітьми.

"Зараз ми вже дуже активно працюємо над меню з арабським перекладом в ресторані. Більшість з них не спілкується добре англійською", – пояснив генеральний менеджер одного з готелів Тарас Кузик.

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Турагенції борються за арабських туристів

Боротьба за бажаного арабського туриста між турагенціями вже розпочалася.

"Найбільше їх цікавлять парки, палаци, фортеці, замки. Це їх найбільше приваблює тут. Їм дуже подобаються Карпати і все, де можна відпочити від спеки", – розповіла директорка туристичної компанії Наталія Гладілова.