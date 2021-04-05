Львів продає сміття на аукціоні: 50 тонн компосту можна придбати на Prozorro

У Львові вперше виставили на аукціон органічний компост, який виготовляють з харчових та садових відходів. 50 тонн добрива можна придбати через Prozorro. Аукціон відбудеться 20 квітня.

Усі охочі впродовж 15 днів можуть подавати свої пропозиції. Придбати компост зможе той, чия ціна буде найвищою.

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У Львові продають сміття на аукціоні

Міський голова Андрій Садовий розповів, що першим етапом будівництва сміттєпереробного заводу є запуск станції компостування органічних відходів.

І от сьогодні Львів вже починає продавати сміття на аукціоні. Точніше компост, який виготовляють із харчових та садових відходів,

– додав мер.

Придбати компост можна за посиланням. Мер зазначив, що аукціон триватиме 15 днів, а переможець зможе придбати одразу 50 тонн компосту.

"Мінімальна ціна – 300 грн за тонну. За кошти, які ми отримаємо з продажу, плануємо купити кисень для однієї з лікарень міста", – підсумував Садовий.

Компост – це дуже якісне добриво

Директор ЛКП "Зелене місто" Святослав Євтушенко розповів, ідея продавати компост на аукціоні народилася у міській раді.

"Ми виготовляємо компост, і це справді дуже якісне добриво. Завдяки мінералам та корисним компонентам, які є у компості, ми можемо визначити, якою може бути ціна на цей продукт. Але так чи інакше вартість диктує ринок. Аналогічної продукції, яка виготовляється із відходів, немає в Україні, її більше ніхто не робить", – додав посадовець.

Євтушенко зазначив, що аукціон на Prozorro допоможе визначити справедливу ціну на компост. "Зелене місто" планує продати першу партію вагою 50 тонн.

Таке ми будемо робити постійно. На всі кошти, які ми виручимо з цього продажу, ми придбаємо кисень, який передамо в одну із лікарень міста Львова,

– розповів Євтушенко.

Справжню ціну на компост покаже конкурс. Початкову ціну, 300 гривень за тонну, встановили, бо ЛКП має комерційні пропозиції від агропідприємств, які готові за такою ціною купувати.

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У січні 2020 року у Львові почала працювати перша в Україні станція компостування, а весною стартував пілотний проєкт з роздільного збору органіки від мешканців і бізнесу. Виготовлений компост має попит серед жителів та агропідприємств області.