Львів нарешті накрив снігопад. Після тижня майже весняної погоди 7 січня на вулицях міста – справді зимова казка.

Хоч сніжило й недовго, та це неодмінно додало львів'янам різдвяного настрою. Фото та відео довгоочікуваного явища зібрав для вас 24 канал.

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Зауважимо, що це – перший сніг у Львові у новому 2021 році. 7 січня віряни східного обряду відзначають одне з найшанованіших свят у році – Різдво Христове.

Сніг у Львові 7 січня: дивіться відео 24 каналу

У Львові засніжило на Різдво / Фото 24 каналу

Користувачі соцмереж також діляться фото та відео зі Львова. Зокрема показують, як змінюється центр старовинного міста.

Погода на Різдво

У більшості регіонів Україна падатиме мокрий сніг, а також буде сильний вітер. Найтепліше буде на Півдні – до +12 градусів. На Заході стовпчик термометра впаде до 0 градусів.

Натомість у Києві дощитиме, ймовірний – мокрий сніг. Справжній мороз, за прогнозами синоптиків, вдарить в Україні вже з наступного тижня.