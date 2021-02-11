Львів рясно засипало снігом: автівки замело по вінця – фото і відео

Синоптики прогнозували, що 11 лютого у Львові випаде місячна норма опадів. Фахівці не помилились – Львів ще більше вкрило снігом. Комунальники продовжують рятувати місто від заметів.

Заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіла, що вона о 6:00 об'їхала місто. Посадовиця зазначила, що львівськими дорогами наразі легко проїхати й двірники продовжують працювати.

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Як у Львові борються із заметами

Маруняк розповіла, що станом на ранок 11 лютого магістралі вже розчистили. Проте у місті ще є деякі ділянки, які потрібно доопрацювати.

Ми будемо працювати цілодобово. Техніка буде працювати вдень і вночі. Ми трішки змінимо формат роботи, і тепер удень техніка теж буде прибирати магістралі. Хочу подякувати мешканцям, тому що сьогодні ми бачимо на дорогах вже менше автівок,

– зазначила Маруняк.

За словами заступниці мера, на вулицях працюють дуже багато двірників. Вони прибирають зупинки, пішохідні переходи й просто розкопують рови у снігу, аби люди могли пройти.

Громадський транспорт виїхав за маршрутами. Автобуси курсують усі. Була лише затримка трамваїв, але її оперативно вирішили й наразі з транспортом проблем немає.

Дивіться фото, як Львів замело снігом / Фото 24 каналу

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У Львові створюють аварійні бригади для боротьби з наслідками негоди

Маруняк розповіла, що у районах Львова створюють аварійні бригади, щоб унеможливити замерзання інженерних мереж, адже наближаються сильні морози.

"13 лютого має бути сильне похолодання, має бути 15 – 20 градусів морозу, тому можуть замерзнути мережі. Також, за прогнозами гідрометцентру, можуть бути сильні вітри, тому ми створили у кожному районі аварійні бригади для того, щоб розкрижовувати дерева, якщо вони впадуть", – додала посадовиця.

За словами посадовиці, вона вчора спілкувалась з керівником обленерго, щоб він також створив аварійні бригади на випадок, якщо будуть рватись електричні мережі.

Дивіться відео 24 каналу, як Львів замело снігом:

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Комунальники працюють у посиленому режимі

Маруняк додала, що для прибирання міста залучають близько 30 одиниць додаткової техніки. Сніг вивозили у Франківському та Галицькому районах Львова. У Галицькому районі була така велика кількість снігу, що довелось залучити 2 трактори.

Працюємо далі над вивезенням снігу та прибиранням. Тротуари почистили наскільки це можливо. Двірники працюють у дві лопати, тому що люди не встигають, вони дуже змучені й роблять це для того, щоб мешканці могли пройти,

– розповіла посадовиця.

У Львові продовжується інтенсивна робота. За словами Маруняк, наразі ситуація із заметами у місті значно краща, ніж була, адже "люди працюють і ми маємо їм подякувати за цю тяжку роботу".