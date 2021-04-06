Львів відмовляється від купівлі 100 білоруських МАЗів, – Садовий
Білоруська компанія "МАЗ" перемагає у тендері від Європейського інвестиційного банку на купівлю 100 автобусів, адже запропонувала найнижчу ціну. Проте через політичну ситуацію в Білорусі Львів хоче відмовитися від цього тендеру та оголосити новий.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
За словами мера Львова Андрія Садового, МАЗ переміг у тендері, бо Білорусь підтримує свого виробника. Тож компанія змогла запропонувати найнижчу ціну та обійти українських конкурентів.
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Львів хоче провести повторний тендер
Садовий розповів, що місто не купуватиме білоруських автобусів. Натомість Львів просить ЄІБ провести повторний тендер.
Чому? Революція і розбудова демократичного суспільства – це справа білоруського народу. Але фінансувати "режим" ми не маємо права,
– заявив мер.
Міський голова зазначив, що місто повинне підтримувати українських виробників.
"Зрештою, в нас є українські виробники, які потребують підтримки. Якщо ми не будемо інвестувати у розвиток свого машинобудування, то як ця галузь зможе розвиватись? Останнє питання риторичне", – зазначив Садовий.
Дивіться відео, чому Львів не купуватиме білоруські автобуси:
Садовий звернувся до Кабміну та мерів інших міст
Мер Львова звернувся до Кабміну з проханням ввести "захисні тарифи" для закупівлі транспорту за кордоном.
"Звертаюсь до Кабміну з проханням ввести "захисні тарифи" або мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном. Адже його можна придбати в Україні. Прошу мерів українських міст, які зараз теж стоять перед таким вибором, обирати свого виробника", – підсумував мер.
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