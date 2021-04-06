Львів відмовляється від купівлі 100 білоруських МАЗів, – Садовий

Білоруська компанія "МАЗ" перемагає у тендері від Європейського інвестиційного банку на купівлю 100 автобусів, адже запропонувала найнижчу ціну. Проте через політичну ситуацію в Білорусі Львів хоче відмовитися від цього тендеру та оголосити новий.

За словами мера Львова Андрія Садового, МАЗ переміг у тендері, бо Білорусь підтримує свого виробника. Тож компанія змогла запропонувати найнижчу ціну та обійти українських конкурентів.

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Львів хоче провести повторний тендер

Садовий розповів, що місто не купуватиме білоруських автобусів. Натомість Львів просить ЄІБ провести повторний тендер.

Чому? Революція і розбудова демократичного суспільства – це справа білоруського народу. Але фінансувати "режим" ми не маємо права,

– заявив мер.

Міський голова зазначив, що місто повинне підтримувати українських виробників.

"Зрештою, в нас є українські виробники, які потребують підтримки. Якщо ми не будемо інвестувати у розвиток свого машинобудування, то як ця галузь зможе розвиватись? Останнє питання риторичне", – зазначив Садовий.

Дивіться відео, чому Львів не купуватиме білоруські автобуси:

Садовий звернувся до Кабміну та мерів інших міст

Мер Львова звернувся до Кабміну з проханням ввести "захисні тарифи" для закупівлі транспорту за кордоном.

"Звертаюсь до Кабміну з проханням ввести "захисні тарифи" або мито на закупівлю громадського транспорту за кордоном. Адже його можна придбати в Україні. Прошу мерів українських міст, які зараз теж стоять перед таким вибором, обирати свого виробника", – підсумував мер.