Львівський забудовник Avalon під час будівельних робіт без погодження мерії зрізав 6 ялинок у мікрорайоні, обмеженому проспектом Чорновола та вулицями Хімічною, Замарстинівською і Ремісничою. Тому місто вимагатиме у компанії озеленити мікрорайон та облаштувати сквер.

Під час будівельних робіт компанії потрібно було зрізати 6 ялинок. Мешканці мікрорайону забили на сполох, тому Avalon погодився не чіпати дерева. Проте ялинки все ж зрізали, повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Щоб не допустити зрізу ялинок, зібрали робочу групу

Під час проведення будівельних робіт у мікрорайоні, обмеженому проспектом Чорновола та вулицями Хімічною, Замарстинівською і Ремісничою, забудовнику потрібно було зрізати 6 ялинок. Мешканці виступили на захист дерев, тому у Львові зібрали робочу групу, у яку ввійшли:

представники ініціативної групи мешканців,

юристи компанії-забудовника,

працівники земельного управління та управління архітектури ЛМР.

На зустрічі групи учасники домовились розробити альтернативний план озеленення.

Власне на цій робочій групі досягнули домовленості – розробляємо альтернативний план озеленення. І що важливо — "До знайдення компромісу із мешканцями мікрорайону забудовник не планує вчиняти жодних дій щодо дерев". Це записано у протоколі зустрічі. І Avalon на це погодився,

– розповів заступник мера Львова з містобудування Любомир Зубач.

За словами Зубача, забудовник підписав меморандум з двома ОСББ, у якому йому дали згоду на зріз ялинок. Проте львівська мерія наполягала не чіпати дерева. Саме тому меморандум не обговорили на зустрічі робочої групи й мерії не було відомо, чи це згода адміністрації ОСББ, чи усіх мешканців будинків.



Львів вимагатиме у компанії Avalon облаштувати сквер / Фото Львівська міськрада

Мерія вимагає у компанії створити сквер

"Оскільки згоди на зрізку дерев міська рада не давала, будемо ставити питання про відповідальність згідно із законом. Також тепер вимагатимемо ще більшої компенсації від забудовника. Звісно, у плані озеленення", – додав заступник мера з містобудування.

Мерія вимагатиме не тільки висадити нові дерева, а й створити зелені стіни на будинках та облаштувати сквер на ділянці, яку визначить міськрада.