У Львові вводять локдаун: що буде закрито
Львів закривається на локдаун / 24 канал
У Львові з 19 березня запроваджують посилений карантин через критичну ситуацію з коронавірусом. У місті вводять дистанційне навчання, закривають ресторани, кінотеатри, у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Посилений карантин у Львові діятиме до 28 березня. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що причиною його запровадження є те, що динаміка госпіталізації нових хворих не зменшується.
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Що передбачає посилений карантин
- Молодша школа (1 – 4 класи) переходить на канікули. Старші класи (5 – 11) продовжить навчання в дистанційному режимі.
- Забороняється робота всіх закладів культури – театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних майданчиків.
- Всі заплановані масові заходи переносяться.
- Заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" та на доставку.
- У торгових центрах зможуть працювати лише продуктові магазинам, аптеки та зоомагазини.
- Господарські магазини працюватимуть лише на видачу за попереднім замовленням.
- Всі салони краси та спортивні зали зможуть працювати лише за попереднім записом.
Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання,
– додав Андрій Садовий.
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