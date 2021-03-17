У Львові вводять локдаун: що буде закрито

У Львові з 19 березня запроваджують посилений карантин через критичну ситуацію з коронавірусом. У місті вводять дистанційне навчання, закривають ресторани, кінотеатри, у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини.

Посилений карантин у Львові діятиме до 28 березня. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що причиною його запровадження є те, що динаміка госпіталізації нових хворих не зменшується.

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Що передбачає посилений карантин

Молодша школа (1 – 4 класи) переходить на канікули. Старші класи (5 – 11) продовжить навчання в дистанційному режимі.

Забороняється робота всіх закладів культури – театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних майданчиків.

Всі заплановані масові заходи переносяться.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" та на доставку.

У торгових центрах зможуть працювати лише продуктові магазинам, аптеки та зоомагазини.

Господарські магазини працюватимуть лише на видачу за попереднім замовленням.

Всі салони краси та спортивні зали зможуть працювати лише за попереднім записом.

Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання,

– додав Андрій Садовий.

Попри введення жорсткого карантину у Львові працюватимуть дитячі садочки, громадський транспорт. Ринки зможуть працювати лише з дотриманням жорстких протиепідемічних заходів.

Варто зауважити, що у Львові з 15 березня почав діяти перший етап карантину. Учнів старших класів перевели на дистанційне навчання, а також заборонили спортивні змагання в приміщеннях. Тоді Андрій Садовий заявив, що місто перебуває за пів кроку від червоної зони.