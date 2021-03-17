У Львові вводять локдаун: що буде закрито

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Джерело:

фейсбук Андрія Садового

У Львові з 19 березня запроваджують посилений карантин через критичну ситуацію з коронавірусом. У місті вводять дистанційне навчання, закривають ресторани, кінотеатри, у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини.

Посилений карантин у Львові діятиме до 28 березня. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що причиною його запровадження є те, що динаміка госпіталізації нових хворих не зменшується.

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Що передбачає посилений карантин

  • Молодша школа (1 – 4 класи) переходить на канікули. Старші класи (5 – 11) продовжить навчання в дистанційному режимі.
  • Забороняється робота всіх закладів культури – театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних майданчиків.
  • Всі заплановані масові заходи переносяться.
  • Заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" та на доставку.
  • У торгових центрах зможуть працювати лише продуктові магазинам, аптеки та зоомагазини.
  • Господарські магазини працюватимуть лише на видачу за попереднім замовленням.
  • Всі салони краси та спортивні зали зможуть працювати лише за попереднім записом.

Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання,
– додав Андрій Садовий.

Попри введення жорсткого карантину у Львові працюватимуть дитячі садочки, громадський транспорт. Ринки зможуть працювати лише з дотриманням жорстких протиепідемічних заходів.

Варто зауважити, що у Львові з 15 березня почав діяти перший етап карантину. Учнів старших класів перевели на дистанційне навчання, а також заборонили спортивні змагання в приміщеннях. Тоді Андрій Садовий заявив, що місто перебуває за пів кроку від червоної зони.