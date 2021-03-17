У Львові вводять локдаун: що буде закрито

Джерело:фейсбук Андрія Садового
У Львові з 19 березня запроваджують посилений карантин через критичну ситуацію з коронавірусом. У місті вводять дистанційне навчання, закривають ресторани, кінотеатри, у торгових центрах працюватимуть лише продуктові магазини.
Посилений карантин у Львові діятиме до 28 березня. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що причиною його запровадження є те, що динаміка госпіталізації нових хворих не зменшується.
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Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання,
– додав Андрій Садовий.
Попри введення жорсткого карантину у Львові працюватимуть дитячі садочки, громадський транспорт. Ринки зможуть працювати лише з дотриманням жорстких протиепідемічних заходів.
Варто зауважити, що у Львові з 15 березня почав діяти перший етап карантину. Учнів старших класів перевели на дистанційне навчання, а також заборонили спортивні змагання в приміщеннях. Тоді Андрій Садовий заявив, що місто перебуває за пів кроку від червоної зони.