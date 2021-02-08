Львів замело снігом: чарівні фото та відео

На Львівщині лютують хуртовини. У Львові 7 та 8 лютого випало близько 30 сантиметрів снігу. Тому рух вулицями міста дещо ускладнений через замети, а снігоприбиральна техніка працює в посиленому режимі.

У Львові комунальні служби прибиратимуть сніг цілодобово. Наразі більшістю вулиць міста можна без проблем проїхати. Проте не кожною – снігоочисну техніку скерували на міжквартальні дороги й вже скоро сніг не буде перешкодою для львів'ян.

Зверніть увагу На Львівщині через негоду обмежили рух вантажівок: перелік доріг

За інформацією Львівської міськради, магістральні дороги вже розчистили та посипали піскосумішшю. Першочергово двірники очищають зупинки громадського транспорту. Загалом працюють 1300 двірників, які намагаються очистити усі тротуари Львова. Щоб полегшити їхню роботу, залучили 34 одиниці техніки, а дороги розчищають 93 одиниці.

Проблем з громадським транспортом немає – усі автобуси, тролейбуси та трамваї виїхали на маршрут згідно з графіком. Проте ще є незначні проблеми з міжквартальними дорогами. Через велике навантаження їх чиститимуть протягом дня.

В Україну знову повернулася негода . Синоптики попередили, що в окремих регіонах температура повітря опускатиметься до мінус 24 градусів.

У Львові випало багато снігу: дивіться відео 24 каналу

Львів засипало снігом 8 лютого: фото 24 каналу