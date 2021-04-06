Львівщину замете снігом: прогноз погоди у Львові та області на 7 квітня

Синоптики прогнозують, що 7 квітня на Львівщині падатиме сніг. Погода буде зимовою – вночі місцями очікують до 12 градусів морозу.

Погоду на Львівщині 7 квітня визначатиме виступ антициклону з центром над Європою та вплив висотної улоговини. На дорогах буде ожеледиця.

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Прогноз погоди у Львові та області на 7 квітня

За прогнозами синоптиків, на Львівщині 7 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не буде. Проте вдень на території всієї області падатимуть сніг та мокрий сніг.

Дороги огорне ожеледиця, тож водіям та пішоходам слід бути максимально обережними під час руху. Вітер західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, а в горах – від 10 до 12 градусів морозу. Вдень температура становитиме 1 – 6 градусів тепла.

Частину України 6 квітня рясно вкрило снігом. У багатьох областях суттєво похолоднішало. Попри те, що наразі квітень, така зимова погода протримається ще кілька днів.



Прогноз погоди на Львівщині на 7 квітня / Дані Укргідрометцентру



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