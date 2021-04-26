Львів – у жовтій зоні: у місті послабили карантинні обмеження
Львівщина з 26 квітня вийшла з червоної карантинної зони. У Львові міська комісія ТЕБ та НС адаптувала свої рішення відповідно до жовтої зони.
Джерело:телеграм Андрія Садового
Засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС відбулось 26 квітня.
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У Львові послабили карантинні обмеження
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що міська комісія ТЕБ та НС адаптувала свої рішення відповідно до жовтої зони.
Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені,
– зазначив Садовий.
За словами міського голови, державна комісія своїм позачерговим рішенням не може зупинити поширення епідемії. Тому Садовий звернувся до містян з проханням бути обережними та уникати місць скупчення людей.
Які обмеження діятимуть у Львові
- З 26 квітня у Львові дозволили роботу торговим центрам, магазинам, закладам та громадського харчування.
- Також у місті починають працювати заклади культури – театри, музеї, галереї, кінотеатри тощо.
- З 27 квітня у львівському громадському транспорті знову почнуть діяти пільги для пасажирів. Режиму спецперевезень не буде з 11:00 до 16:00.
- З 5 травня у місті почнуть працювати позашкільні гуртки. Також учні 5 – 11 класів зможуть повернутись до шкіл.
- Водночас у місті досі заборонені робота нічних клубів та проведення масових заходів.
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