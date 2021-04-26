Львів – у жовтій зоні: у місті послабили карантинні обмеження

Львівщина з 26 квітня вийшла з червоної карантинної зони. Тож у Львові міська комісія ТЕБ та НС дещо послабила карантинні обмеження. Зокрема, у місті дозволили роботу закладам культури та громадського харчування, магазинам й торговим центрам.

Засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС відбулось 26 квітня.

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У Львові послабили карантинні обмеження

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що міська комісія ТЕБ та НС адаптувала свої рішення відповідно до жовтої зони.

Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені,

– зазначив Садовий.

За словами міського голови, державна комісія своїм позачерговим рішенням не може зупинити поширення епідемії. Тому Садовий звернувся до містян з проханням бути обережними та уникати місць скупчення людей.

Які обмеження діятимуть у Львові