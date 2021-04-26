Львів – у жовтій зоні: у місті послабили карантинні обмеження

Джерело:телеграм Андрія Садового
Львівщина з 26 квітня вийшла з червоної карантинної зони. Тож у Львові міська комісія ТЕБ та НС дещо послабила карантинні обмеження. Зокрема, у місті дозволили роботу закладам культури та громадського харчування, магазинам й торговим центрам.
Засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС відбулось 26 квітня.
Актуально Львівщина залишає червону карантинну зону
Мер Львова Андрій Садовий розповів, що міська комісія ТЕБ та НС адаптувала свої рішення відповідно до жовтої зони.
Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені,
– зазначив Садовий.
За словами міського голови, державна комісія своїм позачерговим рішенням не може зупинити поширення епідемії. Тому Садовий звернувся до містян з проханням бути обережними та уникати місць скупчення людей.