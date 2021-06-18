Львів'яни часто скаржаться на відсутність газу. Тож міська влада звернеться до правоохоронців для з'ясування точної причини відключень.

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Садовий просить з'ясувати причину відключень газу

Міський голова розповів, що звернення від львів'ян щодо відсутності газу отримують вже не вперше. За словами містян, газопостачання зникає у цілому будинку. У "Львівгазі" запевняють, що відключення трапляються через витоки газу.

Тих витоків так багато, що виникає питання безпечності газових мереж міста. Я просив би скерувати відповідне звернення в правоохоронні органи – поліцію, прокуратуру, СБУ, МНС Львівської області,

– зазначив Садовий.

За словами мера, у Львові ніколи не було стількох аварійних ситуацій.

"Якщо це спроба методом аварійності спонукати людей платити кошти, то треба працювати з тим боржником, який є в будинку. Не можна робити заручником увесь будинок", – додав міський голова.

Окрім цього, Садовий запропонував на наступне засідання запросити з чіткою доповіддю керівника "Львівгазу". За словами мера, міська влада повинна стати на захист львів'ян.

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Така боротьба з боржниками – неприпустима

Заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк зазначила, що масові відключення газу є неприпустимими. За українським законодавством, існують інші методи боротьби з боржниками

"До нас надходить шалена кількість звернень від мешканців. Це створює напругу серед них. Якщо є витік газу, тоді негайно має виїхати аварійна служба, щоб ліквідовувати аварійну ситуацію та відновити подачу газу", – додала посадовиця.

За її словами, із заборгованостями слід боротися у межах чинного законодавства – подати судовий позов й опісля цього стягнути борг.