Львів знову накрила потужна злива: все пливе – шокуючі відео

У Львові знову розгулялася негода. 30 червня там пронеслася потужна злива, місто затоплює дощовою водою. Крім цього, випав град.

Львів після обіду знову накрила страшна злива. Місто накрив шквальний вітер, злива та град.

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Львів знову потерпає від негоди

У Львові знову сильна злива, штормовий вітер та навіть град. Також місцями падає град.

Львів потерпає від негоди: дивіться відео 4 студія

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