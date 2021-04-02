"Львівгаз" оштрафували на понад 75 мільйонів гривень за зловживання монополією

Антимонопольний комітет України оштрафував АТ "Львівгаз" на 75,6 мільйона гривень. Таке рішення прийняли через зловживання компанії монопольним становищем на ринку розподілу газу.

АТ "Львівгаз" входить до групи компаній українського мільярдера Дмитра Фірташа. АМКУ вже оштрафував 18 облгазів, які також входять до цієї групи.

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АМКУ оштрафував "Львівгаз" на 75,6 мільйона гривень

Згідно з рішенням АМКУ, яке прийняли на засіданні 1 квітня, "Львівгаз" оштрафували на 75,6 мільйона гривень за порушення статті "Про захист економічної конкуренції". Зокрема, компанія зловживала монопольним становищем на ринку послуг з розподілу природного газу.

У рішенні не повідомляють деталей цієї справи. Проте відомо, що у грудні 2020 року АМКУ оштрафував 18 облгазів, які також входять до групи "Регіональна газова компанія", за порушення закону про економічну конкуренцію при закупівлі побутових лічильників газу. Загальна сума штрафів становила понад 380 мільйонів гривень. У тій справі також фігурував "Львівгаз". Проте АМКУ вирішив винести щодо нього окреме рішення.

Коротко про АТ "Львівгаз"

АТ "Львівгаз" – це найбільший газорозподільчим оператор Львівщини.

Він входить до групи "Регіональна газова компанія" українського мільярдера Дмитра Фірташа.

"Львівгаз" є монополістом в області й змінити його не можна.

Проте сотні інших постачальників використовують його мережі для постачання газу для населення.