З 1 травня окрім обов'язкового річного тарифу "Львівгаз збут" запровадить для своїх клієнтів ще 2 тарифи – "Твій газ – рівномірний платіж" та "Твій газ місячний". Побутові споживачі можуть порівняти усі тарифні плани компанії та обрати для себе найвигідніший.

Ціни на газ у межах усіх 3 тарифів оголосять 25 квітня. Також "Львівгаз збут" анонсував тарифний план "Твій газ на зиму".

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Тариф "Твій газ річний"

Усіх побутових споживачів 1 травня автоматично переведуть на тариф "Твій газ річний". Він діятиме протягом року – до 30 квітня 2022 року.

Переваги тарифу:

Упродовж року ціна на газ може змінитись лише у бік зменшення.

Клієнтам не потрібно збирати документи та підписувати новий договір.

Процедура передачі показників лічильника та сплати за газ не змінюється.

У "Львівгаз збуті" зазначили, що основна перевага цього тарифу полягає у страхуванні від зростання ціни.

Тариф "Твій газ – рівномірний платіж"

Тарифний план "Твій газ – рівномірний платіж" почне діяти з 1 травня. Він дозволяє рівномірно розподілити фінансове навантаження на сімейний бюджет протягом року. Річний обсяг газу, який споживає клієнт, множать на зафіксовану на рік ціну та ділять на кількість місяців, які залишились до 30 квітня 2022 року. Тож щомісяця людина отримуватиме однакові рахунки.

Переваги тарифу:

Ціна вигідніша, ніж у тарифі "Твій газ річний", й вона не змінюється впродовж року.

Клієнт сплачує однаковий щомісячний платіж.

В опалювальний сезон не буде надмірного навантаження на гаманець.

Щоб перейти на тариф "Твій газ – рівномірний платіж" потрібно подати нову заяву-приєднання. Це можна зробити з 1 травня до 31 серпня. Проте краще переходити на цей тариф раніше, адже тоді буде менший щомісячний платіж.

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Тариф "Твій газ місячний"

Ціна газу у межах тарифу "Твій газ місячний" буде ринковою. Її можна буде дізнатись на сайті "Львівгаз збуту". Ціну публікуватимуть за 5 днів до початку періоду постачання.

Особливості тарифу:

Ціна на газ є ринковою і встановлюється щомісяця.

У клієнтів є можливість зекономити, якщо газ подешевшає.

Процедура передачі показників лічильника та сплати за газ не змінюється.

У "Львівгаз збуті" анонсували тариф "Твій газ на зиму"

"Львівгаз збут" також планує невдовзі запровадити тарифний план "Твій газ на зиму". Він є продовженням традиційної акції компанії "Твоя енергонезалежність", яка дозволяє клієнтам створити власний газовий запас на опалювальний сезон. Споживачі, які перейдуть на цей тариф, матимуть можливість придбати газ заздалегідь за літніми цінами, а споживати його впродовж опалювального сезону.

Переваги тарифу:

Потрібний обсяг газу на опалювальний сезон клієнт визначає самостійно.

Споживач купує газ за низькою літньою ціною.

Можлива оплата газу у розтермінування.

Про час запровадження тарифу "Твій газ на зиму" у компанії повідомлять пізніше.

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