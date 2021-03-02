Борг – 2,56 мільярда гривень: "Львівгаз збут" надіслав досудові попередження 30 тисячам людей

У "Львівгаз збуті" розповіли, що понад 30 тисяч боржників вже отримали досудові попередження, а у судах розглядають понад тисячу справ. У компанії закликають людей сплачувати рахунки за газ, адже після суду їм доведеться оплатити не лише борг, а й пеню та судовий збір.

З початку опалювального сезону борг жителів Львівщини за газ продовжує стрімко зростати. Він становить вже 2,56 мільярда гривень.

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Чому потрібно вчасно сплачувати за газ

Найбільше боргів за газ накопичили львів'яни й жителі Пустомитівського та Стрийського районів. За словами директора ТОВ "Львівгаз збут" Павла Майка, 44% клієнтів компанії мають борг за газ на понад 500 гривень, а 28 тисяч сімей не оплачують рахунки понад 3 місяці.

Затримки з оплатою впливають на налагоджений процес постачання газу. Адже згідно з контрактами наша компанія зобов'язана вчасно розраховуватись за ресурс, який споживають побутові клієнти. У зимові місяці для потреб населення ми закуповуємо в середньому 90 – 100 мільйонів кубометрів газу,

– розповів Майк.

З кінця березня 2020 року компанія не нараховувала пеню боржникам. "Львівгаз збут" продовжуватиме це робити до закінчення карантину. Проте у компанії наголошують, що "це не означає, що за послугу можна не платити взагалі".

"Львівгаз збут" надсилає боржникам досудові повідомлення

У 2020 році "Львівгаз збут" надіслав боржникам 21 тисячу досудових повідомлень. З початку 2021 року компанія надіслала ще 10 тисяч таких попереджень. Наразі у судах розглядають понад 1000 справ боржників за газ.

"Львівгаз збут" радить оперативно реагувати на досудове повідомлення та сплачувати борг. Адже, якщо відбудеться розгляд справи у суді, боржника чекатимуть додаткові витрати – пеня, судові витрати (від 210 до 2102 гривень), інфляційні витрати, 3% річних.

Якщо клієнт компанії не виконає рішення суду, його справу скерують до виконавчої служби. Тоді боржнику доведеться сплатити 10% виконавчого збору та витрати виконавчого провадження.

"У компанії з розумінням ставляться до погіршення фінансової ситуації деяких клієнтів у період карантину. Фахівці ТОВ "Львівгаз збут" готові консультувати боржників та розглядати варіанти реструктуризації боргу", – додав Майк.

Рахунки за газ потрібно оплачувати до 25 числа. У період пандемії це досить зручно зробити за допомогою онлайн-сервісів – на сайті 104.ua, за допомогою вайбер-бота 7104ua, телеграм-бота 7104ua або мобільних додатків 104Mobile та 104Mobile Light.