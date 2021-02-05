Дрогобицький міськрайонний суд визнав винними 4 працівників місцевого РЕМ у загибелі 10-річного Марка Василенка. Кожному з них присудили по 5 років в'язниці. Також батьки хлопчика відсудили у "Львівобленерго" понад 10 мільйонів гривень.

Хлопчик 13 червня 2018 року йшов на тренування з футболу. Він перейшов через річку металевими трубами та загинув від ураження електричним струмом.

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Як загинув хлопчик

Хлопчик, поспішаючи на тренування, переходив річку 2 металевими трубами, всередині яких були заховані силові кабелі.

Ці труби місцеві жителі часто використовували як місток.

Дитина зачепила електричний кабель.

Так хлопчика вразило струмом і він загинув.

Батьки розповіли, що цим "містком" школяр раніше не користувався. Тож, ймовірно, у цей день він зробив це, бо дуже поспішав на тренування.

Винними у смерті дитини визнали 2 електромонтерів, майстра виробничої дільниці та головного інженера Дрогобицького РЕМ "Львівобленерго".

Жоден з працівників під час судових засідань не визнав своєї провини.

Дрогобицьку РЕМ просили провести перевірку "містка"

За місяць до трагедії, 15 травня, керівництво дитсадка №2 "Калинонька", що розташований поруч з річкою, звернулось до Дрогобицького РЕМ з проханням провести перевірку. У дитсадку заявляли, що один з металевих футлярів був пошкоджений – там були оголені електричні дроти.

Майстер Дрогобицького РЕМ за 2 дні після звернення керівництва дитсадка виїздив на місце події. Він не побачив оголених електричних проводів, але помітив, що один з металевих футлярів був прогнутим. Чоловік оглядав кабельну лінію близько 5 хвилин й не спілкувався з працівниками дитсадка.

Наступного дня на нараді майстер розповів, що потрібно зміцнити футляр кабельної лінії. Свою провину у смерті дитини він не визнав, бо, за його словами, не мав матеріалів для проведення ремонту футляра й усі ремонтні роботи він здійснює лише після команди головного інженера.

Головний інженер Дрогобицької РЕМ розповів у суді, що отримав лист від дитсадка про аварійну ситуацію. Він одразу скерував його копію майстру РЕМ, щоб той оглянув кабельну лінію. Проте головний інженер зазначив, що на нараді майстер доповів, що аварійної ситуації не виявив. Чоловік стверджував, що з доповіді він розумів, що згин труби був звичайним дефектом, який треба поточно усунути. До річки він не виїздив, тому не знав, що трубами кабельних ліній ходять люди.

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На "містку" вразило струмом не тільки хлопчика

За кілька днів до трагедії, 9 червня 2018 року, до Дрогобицького РЕМу надійшло повідомлення, що людину вразило струмом, коли вона переходила річку.

На місце скерували електромонтерів оперативно-виїзної бригади.

Там чоловіки побачили, що одна з труб – зламана, а у тріщині видно оголений кабель.

Після перевірки електрики вимкнули кабельну лінію, що була в аварійному стані.

Проте вони все ж залишили під напругою пошкоджену лінію. Саме через неї загинув школяр.

Електромонтери заявили, що на кабельних лініях над річкою не було позначок, тому вони помилково знеструмили не ту лінію.

Який вирок виніс суд

Суддя Дрогобицького міськрайонного суду Орест Крамар​, дослідивши матеріали справи, визнав 2 електромонтерів, майстра виробничої дільниці та головного інженера Дрогобицького РЕМ винними у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. Їм присудили по 5 років за ґратами.

Також суд частково задовольнив цивільний позов батьків хлопчика до "Львівобленерго" та зобов'язав компанію виплатити 10 мільйонів гривень моральної компенсації та 100 тисяч гривень матеріальної шкоди. На вирок суду ще може бути подана апеляція.