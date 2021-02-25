На Львівщині кіберфахівці СБУ блокували діяльність "ботоферм", якими керували з Росії. За допомогою них спецслужби країни-агресора розповсюджували деструктивний контент в Україні для створення паніки у людей.

"Ботоферми" викрили співробітники СБУ та ГУ Нацполіції у Львівській області. Досудове розслідування триває. Читайте також Суд заблокував доступ до телеграм-каналів, які підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії Як СБУ викрила "ботоферми" Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів Львівщини організували роботу "ботоферм".

організували роботу "ботоферм". Зловмисники забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на різних загальнодоступних ресурсах та соцмережах через російську вебплатформу.

Вони створювали анонімні акаунти , використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських та російських операторів.

, використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських та російських операторів. Так, зловмисники розповсюджували неправдиву інформацію про ситуацію в Україні для створення паніки у суспільстві та дискредитації української влади.

та дискредитації української влади. Також чоловіки повідомляли про псевдозамінування об'єктів інфраструктури Львівщини.

об'єктів інфраструктури Львівщини. Правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання.

за адресою розташування телекомунікаційного обладнання. Слідчі вилучили комп’ютерну техніку та майже 900 SIM-карток різних мобільних операторів.

різних мобільних операторів. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.

СБУ викрила російську "ботоферму" / Фото Управління СБУ у Львівській області

Правоохоронці вилучили 900 SIM-карток / Фото Управління СБУ у Львівській області

Досудове розслідування триває / Фото Управління СБУ у Львівській області