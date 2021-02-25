На Львівщині СБУ викрила "ботоферми", якими керували російські спецслужби: фото
На Львівщині СБУ блокувала діяльність "ботоферм", якими керували з Росії / Управління СБУ у Львівській області
На Львівщині кіберфахівці СБУ блокували діяльність "ботоферм", якими керували з Росії. За допомогою них спецслужби країни-агресора розповсюджували деструктивний контент в Україні для створення паніки у людей.
Джерело:Управління СБУ у Львівській області
"Ботоферми" викрили співробітники СБУ та ГУ Нацполіції у Львівській області. Досудове розслідування триває.
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Як СБУ викрила "ботоферми"
- Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів Львівщини організували роботу "ботоферм".
- Зловмисники забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на різних загальнодоступних ресурсах та соцмережах через російську вебплатформу.
- Вони створювали анонімні акаунти, використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських та російських операторів.
- Так, зловмисники розповсюджували неправдиву інформацію про ситуацію в Україні для створення паніки у суспільстві та дискредитації української влади.
- Також чоловіки повідомляли про псевдозамінування об'єктів інфраструктури Львівщини.
- Правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання.
- Слідчі вилучили комп’ютерну техніку та майже 900 SIM-карток різних мобільних операторів.
- Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
СБУ викрила російську "ботоферму" / Фото Управління СБУ у Львівській області
Правоохоронці вилучили 900 SIM-карток / Фото Управління СБУ у Львівській області
Досудове розслідування триває / Фото Управління СБУ у Львівській області
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