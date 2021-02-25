На Львівщині СБУ викрила "ботоферми", якими керували російські спецслужби: фото

25 лютого 2021 , 17:30
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Джерело:

Управління СБУ у Львівській області

На Львівщині кіберфахівці СБУ блокували діяльність "ботоферм", якими керували з Росії. За допомогою них спецслужби країни-агресора розповсюджували деструктивний контент в Україні для створення паніки у людей.

"Ботоферми" викрили співробітники СБУ та ГУ Нацполіції у Львівській області. Досудове розслідування триває.

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Як СБУ викрила "ботоферми"

  • Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів Львівщини організували роботу "ботоферм".
  • Зловмисники забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на різних загальнодоступних ресурсах та соцмережах через російську вебплатформу.
  • Вони створювали анонімні акаунти, використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських та російських операторів.
  • Так, зловмисники розповсюджували неправдиву інформацію про ситуацію в Україні для створення паніки у суспільстві та дискредитації української влади.
  • Також чоловіки повідомляли про псевдозамінування об'єктів інфраструктури Львівщини.
  • Правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання.
  • Слідчі вилучили комп’ютерну техніку та майже 900 SIM-карток різних мобільних операторів.
  • Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.


СБУ викрила російську "ботоферму" / Фото Управління СБУ у Львівській області


Правоохоронці вилучили 900 SIM-карток / Фото Управління СБУ у Львівській області


Досудове розслідування триває / Фото Управління СБУ у Львівській області