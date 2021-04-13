На Львівщині досить тривожна ситуація з коронавірусом. Показники захворюваності поки не дозволяють області вийти з червоної карантинної зони.

Завантаженість лікарень області залишається на досить високому рівні. До медзакладів продовжують потрапляти молоді люди без супутніх захворювань.

Актуально Показники захворюваності не дозволяють: у Львові поки не послаблюватимуть карантин

Львівщина не готова виходити з червоної зони

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що в області ситуація з коронавірусом є досить напруженою, але контрольованою.

За медичною допомогою звертаються та потребують госпіталізації пацієнти достатньо молодого віку – від 35 років та старші, які абсолютно не мають супутніх патологій. Вони мають перебіг коронавірусної хвороби середнього ступеня тяжкості, а також присутні важкі пневмонії,

– зазначив посадовець.

Чемерис додав, що Львівщина має досить високі показники захворюваності на коронавірус. Тож область поки не готова вийти з червоної карантинної зони.

"Рішення про послаблення карантину приймає лише державна комісія ТЕБ і НС. Зараз динаміка є стабільною, але говорити про те, що захворюваність йде на спад і найближчим часом ми вийдемо з червоної зони, точно не приходиться", – підсумував посадовець.

Зверніть увагу! Рішення щодо скасування червоного рівня епідемнебезпекм приймають лише тоді, коли понад 5 днів поспіль у регіоні зменшуються показники захворюваності

Коротко про ситуацію з коронавірусом на Львівщині

Загалом на Львівщині на коронавірус захворіли понад 118 тисяч людей. На жаль, 2898 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Проте понад 86,75 тисячі людей одужали.

Лабораторні центри 12 квітня провели 2113 ПЛР-тестів. Коронавірус підтвердили у 838 людей.

Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня Львівщина перейшла у червону зону.

Наразі в області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Своєю чергою, у Львові через складну ситуацію з коронавірусом вирішили продовжити локдаун до 19 квітня.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу