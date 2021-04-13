Львівщина не готова виходити з червоної зони, – головний медик області про ситуацію з COVID-19

Джерело:"Львівський портал"
На Львівщині досить тривожна ситуація з коронавірусом. Показники захворюваності поки не дозволяють області вийти з червоної карантинної зони.
Завантаженість лікарень області залишається на досить високому рівні. До медзакладів продовжують потрапляти молоді люди без супутніх захворювань.
Актуально Показники захворюваності не дозволяють: у Львові поки не послаблюватимуть карантин
Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що в області ситуація з коронавірусом є досить напруженою, але контрольованою.
За медичною допомогою звертаються та потребують госпіталізації пацієнти достатньо молодого віку – від 35 років та старші, які абсолютно не мають супутніх патологій. Вони мають перебіг коронавірусної хвороби середнього ступеня тяжкості, а також присутні важкі пневмонії,
– зазначив посадовець.
Чемерис додав, що Львівщина має досить високі показники захворюваності на коронавірус. Тож область поки не готова вийти з червоної карантинної зони.
"Рішення про послаблення карантину приймає лише державна комісія ТЕБ і НС. Зараз динаміка є стабільною, але говорити про те, що захворюваність йде на спад і найближчим часом ми вийдемо з червоної зони, точно не приходиться", – підсумував посадовець.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу