Львівщина з 25 березня переходить у червону карантинну зону. Відтак в області починають діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

За даними МОЗ, Львівщина 23 березня перейшла у червону карантинну зону. Кількість хворих на коронавірус в області продовжує невпинно зростати.

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Карантинні обмеження посилять з 25 березня

На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. У деякі дні COVID-19 виявляли у понад тисячі жителів області.

Міністр Олег Немчінов розповів, що 23 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні вирішили з 25 березня встановити червоний рівень епідемнебезпеки на території Львівської області. Відтак на Львівщині почнуть діяти обмеження, передбачені для червоної зони.

Які обмеження діють у червоній зоні

заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;

заборона проведення масових заходів;

заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;

перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;

заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, проте дитячі садочки можуть й надалі працювати за звичним режимом;

водночас уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом на Львівщині

Лабораторні центри Львівщини 22 березня виявили COVID-19 у 995 людей.

Медики скерували на самоізоляцію 1 246 хворих, а 314 пацієнтів госпіталізували.

Наразі в реанімаціях лікарень області перебувають 220 людей, 56 з яких – підключені до апаратів ШВЛ.

Зважаючи на ситуацію з коронавірусом, в області продовжили локдаун до 6 квітня.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу