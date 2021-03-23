Львівщина офіційно перейшла у червону зону: карантинні обмеження посилили
Львівщина з 25 березня переходить у червону карантинну зону. Відтак в області починають діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
За даними МОЗ, Львівщина 23 березня перейшла у червону карантинну зону. Кількість хворих на коронавірус в області продовжує невпинно зростати.
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Карантинні обмеження посилять з 25 березня
На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. У деякі дні COVID-19 виявляли у понад тисячі жителів області.
Міністр Олег Немчінов розповів, що 23 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні вирішили з 25 березня встановити червоний рівень епідемнебезпеки на території Львівської області. Відтак на Львівщині почнуть діяти обмеження, передбачені для червоної зони.
Які обмеження діють у червоній зоні
- заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів, фітнес-клубів;
- заборона проведення масових заходів;
- заклади громадського харчування можуть працювати, готуючи їжу лише на виніс;
- перукарні та салони краси можуть працювати за попереднім записом;
- заклади освіти повинні перейти на дистанційне навчання, проте дитячі садочки можуть й надалі працювати за звичним режимом;
- водночас уряд дозволив місцевій владі в червоній зоні самостійно встановлювати обмеження щодо транспорту.
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Коротко про ситуацію з коронавірусом на Львівщині
- Лабораторні центри Львівщини 22 березня виявили COVID-19 у 995 людей.
- Медики скерували на самоізоляцію 1 246 хворих, а 314 пацієнтів госпіталізували.
- Наразі в реанімаціях лікарень області перебувають 220 людей, 56 з яких – підключені до апаратів ШВЛ.
- Зважаючи на ситуацію з коронавірусом, в області продовжили локдаун до 6 квітня.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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