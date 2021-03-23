Львівщина офіційно перейшла у червону зону: карантинні обмеження посилили

Джерело:телеграм Олега Немчінова
Львівщина з 25 березня переходить у червону карантинну зону. Відтак в області починають діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
За даними МОЗ, Львівщина 23 березня перейшла у червону карантинну зону. Кількість хворих на коронавірус в області продовжує невпинно зростати.
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На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. У деякі дні COVID-19 виявляли у понад тисячі жителів області.
Міністр Олег Немчінов розповів, що 23 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні вирішили з 25 березня встановити червоний рівень епідемнебезпеки на території Львівської області. Відтак на Львівщині почнуть діяти обмеження, передбачені для червоної зони.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу