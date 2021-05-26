Вакцинація набирає обертів: Львівщина отримала чергову партію вакцини Coronavac

На Львівщині продовжують активно вакцинувати населення від коронавірусу. Область 25 травня отримала чергову партію вакцини Coronavac – понад 16 тисяч доз.

За словами голови Львівської ОДА Максима Козицького, також невдовзі на Львівщину приїде партія вакцини Pfizer. Область очікує отримати 18 тисяч доз препарату.

Актуально На "Арені Львів" хочуть створити великий центр вакцинації від COVID-19: кому робитимуть щеплення

Львівщина отримала партію вакцини Coronavac

На Львівщину 25 травня прибула чергова партія вакцини від коронавірусу Coronavac. Область отримала 16,08 тисячі доз препарату.

Нею вакцинуватимуть працівників санаторно-курортних закладів, прокуратури, спецзв'язку та сфери паливно-енергетичного комплексу, а також осіб з листа очікування порталу "Дія" та додатку "Дія",

– розповів Козицький.

За словами голови ЛОДА, область також очікує понад 18 тисяч доз вакцини Pfizer. Нею щепитимуть працівників закладів освіти усіх форм власності та рівнів акредитації.

Цікаво Вакцинація проти коронавірусу на Львівщині: чи вистачить препарату для другої дози

Коротко про вакцинацію на Львівщині

Жителям Львівщини роблять щеплення вакцинами CoronaVac, Pfizer, Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio.

Китайським препаратом CoronaVac вакцинують освітян, котрі залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільні групи населення та людей, які за ними доглядають.

вакцинують освітян, котрі залучені до роботи на ЗНО-2021, маломобільні групи населення та людей, які за ними доглядають. Американською вакциною Pfizer роблять щеплення мешканцям та персоналу будинків для літніх людей, надзвичайникам та прикордонникам.

роблять щеплення мешканцям та персоналу будинків для літніх людей, надзвичайникам та прикордонникам. Своєю чергою, усі інші категорії населення вакцинують індійським препаратом Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio, яку виготовляють у Південній Кореї. Ці вакцини є ідентичними за складом та взаємозамінними.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу