Вакцину Pfizer-BioNTech потрібно вводити двічі. Її ефективність становить 95%.
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На Львівщину прибула чергова партія препарату Pfizer
В область надійшла ще одна партія вакцин Pfizer. Львівщина отримала 5 580 доз препарату. Регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут розповів, що вакцинами з цієї партії щепитимуть людей, які вже отримали першу дозу.
Ця партія призначена для другої дози осіб, які були провакциновані раніше, а також для пріоритетних категорій, визначених МОЗ України. Вакцинація залишається єдиним дієвим засобом у боротьбі проти коронавірусної інфекції,
– зазначив Когут.
За його словами, повний цикл щеплень запобігає повторному зараженню та важкому перебігу хвороби. Загалом на Львівщині вакциною Pfizer зробили щеплення понад 33 тисячам людей.
В області за добу провакцинували понад 5,8 тисячі людей
За інформацією ЛОДА, на Львівщині 1 липня провакцинували 5891 людину. Загалом щеплення зробили понад 173,6 тисячі жителів області. Першу дозу препарату отримали понад 134,42 тисячі людей, а другу – понад 39,18 тисячі людей.
- щеплення вакциною Covieshield зробили понад 38,4 тисячі людей;
- Astra Zeneca – понад 43,45 тисячі людей;
- Coronavac – понад 56,11 тисячі людей;
- Pfizer – понад 35,63 тисячі людей.
Щоб отримати щеплення від коронавірусу, потрібно зареєструватися у списку очікування в додатку або порталі "Дія". Після цього необхідно прийти до будь-якого центру вакцинації й мати при собі документ, що посвідчує особу.
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