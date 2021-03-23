На Львівщині значно зросла кількість хворих на коронавірус – в області щодня виявляють близько тисячі нових випадків інфікування COVID-19. Тож 23 березня Львівська область перейшла у червону карантинну зону.

Львівщина тривалий час перебувала у помаранчевій зоні. Проте кількість хворих на коронавірус продовжувала невпинно зростати.

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Львівщина перейшла у червону зону

В Україні розширили червону карантинну зону, додавши Львівську область. Тепер у цій зоні перебувають Київ та ще 8 областей – Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу звернувся до органів місцевого самоврядування із закликом самостійно посилювати карантинні обмеження.

Львівська область сьогодні (23 березня – 24 канал), за нашими індикаторами, перейшла у червоний рівень епідемнебезпеки,

– заявив міністр.

Зверніть увагу! На Львівщині 22 березня коронавірус виявили у 995 людей. 314 пацієнтів госпіталізували, а на самоізоляцію скерували 1246 хворих. Наразі в реанімаціях лікарень області перебувають 220 людей, 56 з яких – підключені до апаратів ШВЛ.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу