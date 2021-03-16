Ситуація з коронавірусом у Львові погіршується – кількість хворих зростає. Через це в міській раді готуються до посилення карантину.

Якщо динаміка захворюваності не зміниться, то запровадять жорсткі обмеження. Про це повідомив Іван Собко, заступник голови Львівської ОДА під час брифінгу щодо епідситуації на Львівщині.

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Ймовірність 90%

Він впевнений на 90%, що регіон найближчим часом опиниться в червоній зоні.

Щодня госпіталізують 200 – 260 пацієнтів. У лікарні потрапляють вдвічі більше пацієнтів, ніж виписують. В такому разі ми скоро будемо мати заповненість ліжок понад 65% і одразу потрапимо в червону зону,

– зазначив він.

Зазначимо, що про запровадження червоної карантинної зони на Львівщині минулого тижня заявляв Максим Степанов. Тоді ситуація із захворюваністю в регіоні була кращою – заповненість ліжок наближалася до 50%.

Важливо! За минулу добу, 15 березня, на Львівщині зафіксували понад 1 тисячу випадків COVID-19. Це новий антирекорд області.

Що вже запровадили у Львові

Навчання для 5-11 класів проводять дистанційно.

Закрито нічні клуби.

Організували додаткові ліжка для ковідних хворих.



Карантинні зони в Україні / Інфографіка 24 каналу