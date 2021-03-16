Львівщина котиться в червону зону: ймовірність 90%
Ситуація з коронавірусом у Львові погіршується – кількість хворих зростає. Через це в міській раді готуються до посилення карантину.
Джерело:фейсбук ЛОДА
Якщо динаміка захворюваності не зміниться, то запровадять жорсткі обмеження. Про це повідомив Іван Собко, заступник голови Львівської ОДА під час брифінгу щодо епідситуації на Львівщині.
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Ймовірність 90%
Він впевнений на 90%, що регіон найближчим часом опиниться в червоній зоні.
Щодня госпіталізують 200 – 260 пацієнтів. У лікарні потрапляють вдвічі більше пацієнтів, ніж виписують. В такому разі ми скоро будемо мати заповненість ліжок понад 65% і одразу потрапимо в червону зону,
– зазначив він.
Зазначимо, що про запровадження червоної карантинної зони на Львівщині минулого тижня заявляв Максим Степанов. Тоді ситуація із захворюваністю в регіоні була кращою – заповненість ліжок наближалася до 50%.
Що вже запровадили у Львові
- Навчання для 5-11 класів проводять дистанційно.
- Закрито нічні клуби.
- Організували додаткові ліжка для ковідних хворих.
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