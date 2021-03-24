В Україні 23 березня провакцинували від коронавірусу понад 15 тисяч людей. Львівщина опинилась у лідерах за темпами вакцинації, адже протягом дня щеплення отримали понад тисяча жителів області.

Перший етап вакцинації розпочався 24 лютого. В Україні протягом місяця щеплення отримали понад 137 тисяч людей.

Цікаво На Львівщині побільшало випадків продажу фальшивих ПЛР-тестів

Львівщина стала одним з лідерів за темпами вакцинації

У Львівській області 23 березня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 1 055 людей. Найбільше щеплень провели у Києві – 1 330. Загалом вакцинацію проводили 179 мобільних бригад з імунізації та 341 пункт щеплення. До листа очікування на першу дозу вакцини від коронавірусу записались понад 331 тисяча людей.

За інформацією Львівської міськради, 23 березня у Львові щеплення від коронавірусу отримали 410 людей, 40 з яких – люди похилого віку. У місті протягом дня вакцинували працівники міських, обласних та приватних медзакладів, громадських діячів та людей віком понад 80 років.

Кому у Львові зробили щеплення від коронавірусу:

152 медикам міських медзакладів,

68 медикам обласних медзакладів,

136 медикам приватних медзакладів,

14 громадським діячам,

40 пенсіонерам віком від 80 років.

Загалом перше щеплення від коронавірусу у Львові отримали 3809 людей:

фахівці медзакладів: 864 – міських, 1890 – обласних та 951 – приватних,

64 громадські діячі;

40 людей віком понад 80 років.

Читайте також Львів у червоній зоні: які обмеження діятимуть у місті

Коротко про вакцинацію в Україні

Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого.

Щеплення українцям роблять вакциною Covishield, яку виготовляють в Індії у Serum Institute.

Щоб популяризувати вакцинацію, з 1 березня залишки вакцини від коронавірусу дозволили використовувати для щеплення громадських діячів.

10 березня Львівський обласний центр громадського здоров'я запустив електронну форму для реєстрації публічних осіб на щеплення.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу