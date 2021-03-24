Львівщина стала одним із лідерів за темпами вакцинації від COVID-19
В Україні 23 березня провакцинували від коронавірусу понад 15 тисяч людей. Львівщина опинилась у лідерах за темпами вакцинації, адже протягом дня щеплення отримали понад тисяча жителів області.
Джерело:МОЗ
Перший етап вакцинації розпочався 24 лютого. В Україні протягом місяця щеплення отримали понад 137 тисяч людей.
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Львівщина стала одним з лідерів за темпами вакцинації
У Львівській області 23 березня першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 1 055 людей. Найбільше щеплень провели у Києві – 1 330. Загалом вакцинацію проводили 179 мобільних бригад з імунізації та 341 пункт щеплення. До листа очікування на першу дозу вакцини від коронавірусу записались понад 331 тисяча людей.
За інформацією Львівської міськради, 23 березня у Львові щеплення від коронавірусу отримали 410 людей, 40 з яких – люди похилого віку. У місті протягом дня вакцинували працівники міських, обласних та приватних медзакладів, громадських діячів та людей віком понад 80 років.
Кому у Львові зробили щеплення від коронавірусу:
- 152 медикам міських медзакладів,
- 68 медикам обласних медзакладів,
- 136 медикам приватних медзакладів,
- 14 громадським діячам,
- 40 пенсіонерам віком від 80 років.
Загалом перше щеплення від коронавірусу у Львові отримали 3809 людей:
- фахівці медзакладів: 864 – міських, 1890 – обласних та 951 – приватних,
- 64 громадські діячі;
- 40 людей віком понад 80 років.
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Коротко про вакцинацію в Україні
- Вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого.
- Щеплення українцям роблять вакциною Covishield, яку виготовляють в Індії у Serum Institute.
- Щоб популяризувати вакцинацію, з 1 березня залишки вакцини від коронавірусу дозволили використовувати для щеплення громадських діячів.
- 10 березня Львівський обласний центр громадського здоров'я запустив електронну форму для реєстрації публічних осіб на щеплення.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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