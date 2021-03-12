Львівщина впевнено рухається до червоної зони, – Степанов
Максим Степанов заявив, що Львівська область наближається до червоної зони карантину. У регіоні наразі зайнято понад 50% ліжок.
Джерело:Укрінформ
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація на Львівщині викликає занепокоєння.
Актуально ВООЗ схвалила вакцину Johnson & Johnson: достатньо однієї дози
На сьогодні область впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки. Я вважаю, що можна спробувати цього не допустити,
– заявив Степанов.
Глава МОЗ наголосив, що органи місцевого самоврядування можуть запровадити певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19. Це допомогло б регіону уникнути червоної зони.
За словами Степанова, 48% заражених – жителі Львова. Глава МОЗ зауважив, що вже розмовляв про це з мером Львова Андрієм Садовим.
Що відбувається з COVID-19 у Львові
- 11 березня Львівська міська рада ухвалила рішення виділити 18 мільйонів гривень на додаткові ліжка для хворих на COVID-19.
- Станом на 11 березня у львівських медзакладах перебували 545 людей з пневмонією, у 438 з них підтвердили коронавірус.
- За добу 11 березня на Львівщині зафіксували 704 випадки нових заражень коронавірусом.
Поділитися новиною