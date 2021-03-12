Львівщина впевнено рухається до червоної зони, – Степанов

Джерело:Укрінформ
Максим Степанов заявив, що Львівська область наближається до червоної зони карантину. У регіоні наразі зайнято понад 50% ліжок.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація на Львівщині викликає занепокоєння.
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На сьогодні область впевнено рухається до червоного рівня епіднебезпеки. Я вважаю, що можна спробувати цього не допустити,
– заявив Степанов.
Глава МОЗ наголосив, що органи місцевого самоврядування можуть запровадити певні обмежувальні заходи, які б стримували розвиток COVID-19. Це допомогло б регіону уникнути червоної зони.
За словами Степанова, 48% заражених – жителі Львова. Глава МОЗ зауважив, що вже розмовляв про це з мером Львова Андрієм Садовим.