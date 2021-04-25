Львівщина залишає червону карантинну зону
Державна комісія прийняла рішення скасувати на території Львівської області обмеження червоної карантинної зони. Регіон стане "жовтим" з опівночі 26 квітня.
Джерело:телеграм Олега Немчінова
За словами міністра, таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 25 квітня.
Читайте також Вакцинація від COVID-19 на Львівщині: у скількох людей зафіксували побічні реакції
Львівщина вже не "червона"
Державна комісія вирішила скасувати з 00:00 26 квітня червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області,
– зазначив Немчінов.
Тепер на території області діятиме жовта карантинна зона.
Нагадаємо, обмеження червоної зони на Львівщині почали діяти ще 25 березня.
Які заборони діють у "жовтих" областях
- у транспорті дозволене перевезення пасажирів тільки у межах сидячих місць;
- у громадських місцях люди зобов'язані носити маски;
- масові заходи можна проводити, однак приміщення має бути заповнене тільки на 50%;
- заклади харчування можуть працювати лише до півночі;
- заклади освіти можуть відвідувати групи до 20 людей.
Доповнюємо новину...
Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною